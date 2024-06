la ricetta del rustico semplice e sfizioso

La torta salata di spinaci e feta è un rustico sfizioso e saporito, ideale da servire come piatto unico per una cena veloce, per un buffet o come antipasto, tagliata a spicchi. Per realizzarla abbiamo farcito la pasta sfoglia con un ripieno a base di spinaci lessi, uova sbattute con il latte e formaggio feta; la torta salata di spinaci e feta sarà poi cotta in forno per circa 50 minuti. A fine preparazione otterrai un rustico dorato fuori con gustoso ripieno, che conquisterà tutti. Ecco come prepararla in pochi e semplici passaggi.

Prova anche la spanakopita, il rustico greco con pasta fillo e ripieno di feta e spinaci.

Come preparare la torta salata spinaci e feta

Lascia sbollentare gli spinaci in acqua per circa 3 minuti. Poi mettili da parte.

In una ciotola mescola le uova con il latte, il sale e il pepe.

Disponi il rotolo di pasta sfoglia nello stampo e pressa con le mani per farlo adattare. Rimuovi il bordo in eccesso.

Distribuisci gli spinaci cotti, versa la frittata e poi aggiungi la feta.

Piega i bordi della pasta sfoglia verso l’interno e cuoci in forno a 180 °C per 50 minuti.

Servi la torta su un piatto da portata e tagliala a fette.

Consigli

Puoi sostituire la pasta sfoglia con la pasta brisée e aggiungere all’impasto dei pinoli, per rendere il ripieno più sfizioso.

Puoi conservare la torta salata spinaci e feta in frigorifero per 2 giorni in un contenitore ermetico. La pasta sfoglia perderà croccantezza ma sarà comunque gustosa.