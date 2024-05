la ricetta del rustico ricco e saporito pronto in poco tempo

La torta salata stracchino e salsiccia è un rustico ricco e saporito, ideale come piatto unico per una cena sfiziosa o da servire in piccoli pezzi come gustoso antipasto. Per realizzarla abbiamo farcito la pasta sfoglia con un ripieno a base di salsiccia sbriciolata cotta in padella, amalgamata a stracchino, besciamella light a base di latte e maizena, uovo e parmigiano. Abbiamo poi spennellato i bordi con un mix di tuorlo e latte e cotto la torta salata in forno per circa 30 minuti: basterà poi lasciarla riposare per almeno mezz’ora, così da gustarla al meglio e della giusta consistenza.

Ecco come prepararla con il nostro Michele in modo davvero semplice.

Come preparare la torta salata stracchino e salsiccia



Prepara la besciamella cuocendo latte e maizena insieme fino a quando addensa , regola di sale e pepe , poi lascia raffreddare in una ciotola .



Elimina la pelle delle salsicce e mettile in padella con un filo di olio, uno spicchio di aglio e un rametto di rosmarino . Cuoci per qualche minuto e sfuma con il vino bianco .



In una ciotola metti la besciamella, lo stracchino, metà parte di salsiccia, sale, un uovo e parmigiano . Mescola fino ad amalgamare gli ingredienti . Srotola la pasta sfoglia e mettila in una teglia .



Farcisci la sfoglia con il ripieno, richiudi i bordi, aggiungi salsiccia, rosmarino e spennella con uovo misto a latte . Inforna a 180 °C per circa 30 minuti . Appena pronta lasciala raffreddare minimo mezz’ora, poi gustala .

Conservazione

Puoi conservare la torta salata stracchino e salsiccia in frigorifero per 1-2 giorni coperta con pellicola trasparente o in un contenitore ermetico.