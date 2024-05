la ricetta del primo piatto semplice e gustoso

ingredienti Olio extravergine di oliva

La pasta con friggitelli è un primo semplice e saporito, perfetto per un pranzo veloce o una cena con gli amici organizzata all’ultimo momento. Ideale da gustare in primavera, ma anche durante il periodo estivo in versione fredda, viene preparata con i friggitelli, piccoli peperoncini verdi dolci, dal caratteristico retrogusto lievemente amarognolo.

Da non confondere con i friarielli, verdura a foglia dal sapore più amaro, i friggitelli sono ricchi di fibre e vengono generalmente fritti in padella e serviti come contorno, magari insieme alle patate, per un abbinamento ricco di gusto. Spesso cucinati interi, nella nostra ricetta devono essere prima sciacquati abbondantemente e puliti, privati del picciolo e dei semini interni, quindi tagliati a listerelle.

Portare in tavola questo piatto è davvero facile: basterà cuocere i friggitelli in un tegame con un fondo di olio e aglio, in modo che sprigionino tutto il loro profumo; l’aggiunta dei pomodorini ne bilancerà il gusto con una nota dolce e acida al tempo stesso, trasformando il tutto nel condimento perfetto per una buona pasta lunga cotta al dente. Il tutto viene poi profumato con qualche fogliolina di basilico sminuzzata, la cui fragranza si sposerà alla perfezione con quella degli ortaggi.

A piacere, puoi completare il piatto con una nota croccante: pangrattato tostato in padella con un filo d’olio fino a risultare ben dorato, ma anche una manciata di pinoli tostati, lamelle di mandorle e gherigli di noce spezzettati.

Scopri come preparare la pasta con friggitelli seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche gli gnocchi con salsiccia e friggitelli, i friggitelli ripieni e i friggitelli al forno.

Come preparare la pasta con friggitelli





Lava i friggitelli, privali del picciolo ed elimina i semini interni .





Tagliali a listerelle spesse circa 1 cm .





Fai dorare uno spicchio d’aglio pelato in padella con un fondo d’olio .





Aggiungi i friggitelli e i pomodorini, sciacquati e tagliati a metà .





Regola di sale e pepe in base ai tuoi gusti .





Lascia insaporire le verdure a fiamma dolce per circa 10 minuti .





A questo punto, versa un bicchiere d’acqua calda e prosegui la cottura per altri 10 minuti ; nel frattempo, lessa gli spaghetti in abbondante acqua bollente salata secondo il tempo indicato sulla confezione.





Quando gli spaghetti saranno cotti, scolali direttamente nel condimento e aggiungi qualche fogliolina di basilico fresco spezzettata .





Manteca il tutto lontano dai fornelli, distribuendo per bene il condimento .





Trasferisci nei piatti individuali e porta in tavola la pasta con i friggitelli .

Consigli

Puoi personalizzare la pasta con i friggitelli come preferisci e realizzarla in bianco, senza pomodorini. Se, invece, vuoi conferire una nota più sapida, puoi unire dei filetti di acciuga, da far soffriggere in padella insieme all’aglio. Per una resa più cremosa, invece, aggiungi la burrata affumicata a fiocchetti al momento dell’impiattamento: otterrai così un piatto intenso e irresistibile.

Per questa ricetta noi abbiamo scelto di utilizzare gli spaghetti, ma puoi scegliere anche linguine, bucatini o maccheroni alla chitarra, ideali da arrotolare in punta di forchetta; in alternativa, se prediligi il formato corto, puoi optare anche per fusilli bucati, rigatoni o mezze maniche.

Conservazione

Si consiglia di consumare la pasta con i friggitelli al momento.