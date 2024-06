la ricetta del primo piatto estivo

Ingredienti e ricetta del cous cous pollo e verdure, ideale per chi vuol preparare primi piatti veloci anticipo e da portare anche in spiaggia!

Il cous cous di pollo e verdure è un ottimo primo piatto estivo da servire freddo in alternativa alle classiche insalate di pasta o di riso. Peperoni, zucchine, carote e pollo sono gli ingredienti che vi occorreranno per condire il cous cous, un alimento ottenuto dal grano duro e tipico della cucina orientale. Cosa ne dite di provare la nostra versione di stagione? Tenete bene a mente, tuttavia, che potete personalizzare il piatto come preferite, cambiando dosaggio oppure inserendo altra verdura di stagione.

Cous cous pollo e verdure

Preparazione del cous cous freddo con verdure e pollo

Innanzitutto dedicatevi alle verdure: lavate le zucchine, mondatele e tagliatele a dadini. Spuntate le carote, sbucciatele, lavatele e tagliate anche queste a dadini piccoli. Ora lavate i peperoni (noi ne abbiamo scelti due piccoli, uno rosso e uno giallo), privateli del picciolo, dei semi e dei filamenti bianchi poi tagliateli a dadini. Prendete una padella capiente o una casseruola dai bordi bassi, mettete sul fuoco, scaldate un filo d’olio e aggiungete il petto di pollo tagliato a cubetti. Insaporite con un pizzico di sale e di pepe, mescolate e proseguite la cottura per 6-7 minuti o comunque fino a quando il pollo non risulterà ben dorato. Quindi prelevate il pollo e tenetelo da parte. Nella stessa padella in cui avete cotto il pollo, fate rosolare lo scalogno a fuoco dolce fino a quando non risulterà bello dorato e trasparente (al bisogno aggiungete 1 filo d’olio). Aggiungete i peperoni e le carote, mescolate e proseguite la cottura per 4-5 minuti. Trascorso questo tempo aggiungete anche le zucchine e fate cuocere la cottura per altri 5-10 minuti fino a che la verdura non sarà cotta, quindi correggete di sale. Quindi unite il pollo e ripassate in padella per pochissimi minuti, giusto il tempo di mescolare bene gli ingredienti. Vediamo infine come cucinare il cous cous: mettetelo in una ciotola e conditelo con sale e un filo d’olio. Mescolate poi aggiungete pari quantità di acqua bollente, coprite la ciotola e fate riposare il contenuto per 5-10 minuti. Passato il tempo sgranatelo con una forchetta. Unite al cous cous anche le verdure e il pollo. Mescolate bene e portate in tavola. Buon appetito!

Ed ecco una videoricetta molto simile alla nostra preparazione, naturalmente contando che è un piatto unico versatile e facilmente personalizzabile con spezie e verdure a piacere (o di stagione):

Un’altra versione altrettanto gustosa è quella del cous cous con pesce spada e melanzane.

Conservazione

Consigliamo di conservare il piatto unico in frigorifero per massimo 2 giorni, all’interno di una ciotola coperta con pellicola o in un contenitore con coperchio a chiusura ermetica. Sconsigliamo la congelazione in freezer.