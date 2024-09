la ricetta del primo piatto

La bontà di questo piatto è anticipata dalla saggezza contadina: ecco la ricetta del risotto pere e gorgonzola.

Se siete alla ricerca di un primo piatto perfetto da servire in occasione di un pranzo o una cena particolare, allora questo risotto pere e gorgonzola è quello che fa per voi! Il famoso detto dice «al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere» e questo primo piatto ne è sicuramente l’esempio.

Il suo gusto è delicato, aromatico e con note agrodolci, in grado di soddisfare anche i palati più esigenti, per non parlare della sua cremosità! Volendo è possibile aggiungere alla ricetta anche delle noci, così da fornire al piatto la nota croccante che gli manca. Vediamo tutti i dettagli per realizzare il risotto gorgonzola e pere.

risotto pere e gorgonzola

Come preparare la ricetta del risotto pere e gorgonzola

Per preparare il risotto gorgonzola e pere iniziate sbucciando lo scalogno e affettandolo finemente. Mettetelo in una casseruola con il burro e fatelo rosolare per un paio di minuti finché non risulterà tenero e trasparente. Aggiungete il riso, fate tostare e quando sarà diventato trasparente sfumate con il vino bianco. Lasciate evaporare l’alcol e aggiungete il brodo vegetale bollente gradualmente. Lasciate cuocere per 16-18 minuti a seconda della varietà del riso e regolate di sale e pepe. Nel frattempo private il gorgonzola della crosta e tagliatelo a pezzetti. Sbucciate le pere, rimuovete i semi e riducetele a cubetti di circa mezzo sentimento. Quando mancheranno 5 minuti al termine di cottura del riso aggiungete le pere a cubetti. Se volete una consistenza più morbida, invece, potete metterle già durante la fase di tostatura. A cottura ultimata spegnete il fuoco e mantecate con il burro, il parmigiano grattugiato e il gorgonzola (ottimo anche quello piccante) a cubetti. Mescolate e lasciate riposare per due minuti prima di servirlo.

Volendo potete aggiungere 40 g di noci tritate al coltello insieme alle pere oppure come decorazione finale per dare una nota croccante al piatto. Otterrete così un delizioso e ancor più raffinato risotto gorgonzola, pere e noci.

Aggiungere le pere in cottura è sicuramente la strada più veloce per realizzare il risotto con pere e gorgonzola ma non certo l’unica. Volendo infatti potete lasciare una pera intera e frullare l’altra per conferire ulteriore cremosità al piatto. Oppure spadellare le pere a dadini a parte con un giro di olio e un pizzico di sale e aggiungerle a cottura ultimata.

Vi lasciamo anche un video dove si vedono tutti i passaggi nel dettaglio compresa l’aggiunta delle pere che, in questo caso, vengono precedentemente spadellate.

L’abbinamento formaggio e pere è tra i più insoliti ma allo stesso tempo gustosi. Vi consigliamo di provare anche il risotto pere e taleggio: anche in questo caso il formaggio è perfetto per sostenere e accompagnare la dolcezza di questo frutto autunnale.

Conservazione

Il risotto va gustato appena fatto quando è ancora cremoso. Se vi dovesse avanzare si mantiene per un paio di giorni in frigorifero, chiuso in un contenitore ermetico. Riscaldatelo in padella aggiungendo un goccio di latte oppure nel microonde.