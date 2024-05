la ricetta del piatto veloce e sfizioso

ingredienti Olio extravergine di oliva

I cestini di piadina con insalata sono un antipasto facile e scenografico, perfetto sia per un aperitivo casalingo sia come originale “centrotavola”, da farcire con i propri ingredienti preferiti. Si tratta di una preparazione velocissima, ma di grande effetto, pronta a stupire i tuoi ospiti e a conquistare occhi e palato anche dei più piccini.

Tutto ciò che ti occorre sono delle piadine già pronte, dell’insalatina di tuo gradimento e tanta fantasia. Nella nostra ricetta abbiamo farcito i “cestini” con carote grattugiate, un mix di lattuga e radicchio freschi, fontina a cubetti, olio extravergine di oliva e sale. Se hai tempo a disposizione e un po’ di dimestichezza con i lievitati, puoi provare a confezionare a mano le tue piadine, anche in versione integrale.

Per portarle in tavola, basterà semplicemente bucherellare la piadina con i rebbi di una forchetta, poi spennellarla con un goccino di olio e posizionarla all’interno di uno stampo dai bordi ondulati. A quel punto, saranno sufficienti pochi minuti di cottura in forno per ottenere dei cestini dorati e croccanti, da riempire con tutto ciò che hai in casa e da proporre anche come irresistibile piatto unico. La cosa fondamentale è, una volta farciti, servirli subito, onde evitare che la base si inumidisca troppo; in alternativa, puoi infornare in anticipo le piadine e assemblare la portata appena prima del servizio.

Per sformarli con più facilità, ti consigliamo di ungere leggermente anche la superficie della tortiera; in alternativa, puoi usare anche delle coppette in acciaio o in pyrex, o qualsiasi altro recipiente, purché adatto alla cottura in forno. In base alle tue esigenze, puoi anche utilizzare un formato più piccolo di piadina, così da realizzare tante piccole monoporzioni ideali come finger food.

Scopri come preparare i cestini di piadina con insalata seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche i cestini di pane al pomodoro, i cestini di salame e i chicken rolls.

Come preparare i cestini di piadina con insalata





Lava e asciuga una carota, poi grattugiala con una grattugia a fori larghi e tienila da parte.





Bucherella tutta la piadina con i rebbi di una forchetta .





Spennella la superficie della piadina con un cucchiaio di olio extravergine di oliva .





Disponila, sistemando la parte spennellata verso l’esterno, all’interno di una teglia ondulata o una ciotola capiente adatta alla cottura in forno .





Cuoci la piadina in forno statico preriscaldato a 180 °C per circa 5-6 minuti, quindi sfornala, lasciala intiepidire ed estraila dallo stampo . Procedi allo stesso modo con la seconda piadina.





Taglia il formaggio a dadini .





Quando i cestini di piadina saranno completamente freddi, riempili con la tua insalata preferita .





Aggiungi le carote grattugiate .





Unisci il formaggio a dadini .





Condisci con un filo generoso di olio extravergine di oliva e con un pizzico di sale.





Procedi allo stesso modo con l’altro cestino di piadina .





Porta in tavola e gusta .

Come preparare il cestino di piadina senza stampo

Se non hai uno stampo adatto a disposizione, puoi ricreare l’apposita forma modellando qualche foglio di alluminio e ricoprendo poi il tutto di carta forno. Se decidi di realizzare delle porzioni più piccole da sbocconcellare in punta di dita, puoi ritagliare dei dischi di piadina con un coppapasta e sistemarli all’interno di uno stampo per muffin unto con un goccino di olio.

Consiglio

Noi ti abbiamo proposto i cestini di piadina in una versione leggera, ma puoi arricchire il tutto con pomodorini, olive nere snocciolate, cipolle tagliate a rondelle, tonno sott’olio ben sgocciolato, cubetti di prosciutto cotto… In alternativa, puoi optare per altre tipologie di ripieno: bocconcini di mozzarella, rucola e salmone affumicato, ricotta, funghi trifolati e speck per una variante autunnale, verdure di stagione grigliate con il tuo formaggio preferito. Questa ricetta si può rivelarsi anche un’ottima idea anti-spreco e svuota frigo.