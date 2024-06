la ricetta del piatto unico sfizioso e saporito

Ingredienti e ricetta per realizzare un buonissimo timballo estivo con riso e pomodori, un ottimo piatto unico perfetto anche da preparare in anticipo!

Preparare il timballo estivo con riso, pomodori e mozzarella, un ottimo piatto unico adatto anche all’estate dato che può essere preparato anche in anticipo. Questa versione è anche un’ottima alternativa al classico timballo di pasta estivo che generalmente si prepara con la pasta e melanzane. Vediamo ora tutti i passaggi della preparazione.

Timballo di riso estivo

Preparazione dello sformato di riso estivo

Sbucciate gli spicchi di aglio, schiacciateli leggermente e metteteli in un tegame con un filo d’olio di oliva. Mettete sul fuoco, lasciate rosolare per qualche istante poi unite la passata di pomodoro. Coprite con il coperchio e fate cuocere per 30 minuti a fiamma media. A metà cottura insaporite con il sale e le erbe aromatiche. Nel frattempo lessate anche il riso in acqua bollente salata. Scolate il riso al dente, mettetelo in una terrina e condite con la passata di pomodoro, l’uovo e metà mozzarella tagliata a cubetti. Mescolate bene cercando di amalgamare tutti gli ingredienti. Versate il riso all’interno di una pirofila, stendetelo bene aiutandovi con un cucchiaio e decorate la superficie alternando fettine di mozzarella e pomodori. Aggiungete una manciata di formaggio grattugiato e terminate con una spolverata di erbe aromatiche, spennellate con un filo d’olio di oliva e infornate in forno ventilato a 180°C per 20-25 minuti. A cottura ultimata togliete dal forno e lasciate intiepidire prima di servire, buon appetito!

Conservazione

Questo timballo è buonissimo appena pronto, ma anche scaldato qualche ora più tardi (quando il riso avrà assorbito bene i sapori del pomodoro e della mozzarella). Potete conservarlo in frigorifero in un contenitore con coperchio a chiusura ermetica per massimo 2 giorni. Sconsigliamo la congelazione in freezer.