la ricetta del piatto ricco e gustoso

I nidi di carne con uova sono un secondo ricco e sorprendente, ideale da proporre anche come piatto unico in abbinamento a una porzione d’insalata mista o un altro contorno di stagione preferito. Semplicissimi da realizzare, sono perfetti da preparare anche all’ultimo momento per un pranzo in famiglia o una cena informale con ospiti, organizzata senza troppo preavviso.

Per farli, ti basterà amalgamare insieme in una ciotola la polpa di carne macinata con un uovo, le fette di pane in cassetta ammollate nel latte e ben strizzate, la carota grattugiata e la cipolla tritata al coltello, e profumare poi il tutto con una puntina di paprica e un pizzico di pepe. Una volta ottenuto un composto morbido e omogeneo, non ti rimarrà che formare con le mani quattro medaglioni della stessa grammatura, modellarli a forma di nido, schiacciandoli leggermente con il fondo di un bicchiere e sgusciare poi al centro un uovo intero. Il risultato, dopo il passaggio in forno caldo a 180 °C, sarà una pietanza saporita e fondente al cuore, da servire con fettine di pane casereccio da intingere nel tuorlo morbido per l’immancabile scarpetta.

Se desideri, puoi aromatizzare la preparazione con un mix di spezie ed erbette aromatiche a tua scelta, come prezzemolo sminuzzato, basilico fresco, erba cipollina, curcuma, curry o cumino, puoi sostituire la carota con una zucchine a julienne o un peperone arrosto a filetti, oppure puoi realizzare i nidi in versione mini e rompere poi al centro di ognuno un uovo di quaglia: per un antipasto monoporzione originale e d’effetto, adatto anche per un brunch o un buffet di festa.

A piacere, puoi optare per il pangrattato al posto del pane in cassetta mentre, per quanto riguarda la carne macinata, potrai scegliere a piacimento della polpa di manzo, vitello, pollo o maiale. Per questa ricetta ti suggeriamo di utilizzare uova freschissime, possibilmente biologiche e provenienti da galline allevate a terra.

Scopri come preparare i nidi di carne con uova seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche i tramezzini di carne e gli spiedini di carne macinata, oppure cimentati con le girelle di carne filanti.

Come preparare i nidi di carne con uova





Raccogli la polpa di carne macinata in una terrina .





Aggiungi la carota, pelata e grattugiata, e la cipolla, tritata al coltello .





Unisci un uovo .





Aggiusta di sale e di pepe, e profuma con un pizzico di paprica .





Termina con le fette di pane in cassetta, ammollate nel latte e ben strizzate .





Amalgama per bene gli ingredienti fino a ottenere un composto omogeneo .





Ungi con un po’ di olio di semi, aiutandoti con un pennello, una teglia, rivestita con carta forno .





Dividi il composto di carne macinata in 4 parti uguali e forma con le mani dei grossi hamburger. Sistemali all’interno della teglia e schiacciali al centro con il fondo di un bicchiere .





Sguscia un uovo all’interno di ogni nido di carne ottenuto .





Metti in forno caldo a 180 °C e lascia cuocere per circa 40 minuti. Al termine, sforna i nidi di carne .





Preleva delicatamente i nidi di carne con un mestolo forato, sistemali su un piatto da portata, sopra a un letto d’insalata , porta in tavola e servi.