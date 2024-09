la ricetta del piatto light e saporito

L’insalata di ceci e feta con rucola è un contorno gustoso e alternativo alle classiche insalatone. Ecco la ricetta!

L’insalata di ceci e feta è un piatto nutriente, gustoso e molto saporito. Questa sorta di insalata greca con ceci può essere servita come contorno oppure come piatto unico da preparare in anticipo per il pranzo in ufficio in modo da avere un’alternativa ai classici panini.

La feta, con il suo gusto sapido, ben si sposa il gusto più delicato dei ceci e la rucola, infine, completa il piatto.

Preparazione dell’insalata di ceci con rucola e feta

Mettete i ceci in ammollo in una ciotola d’acqua e lasciate riposare per 12 ore o per il tempo indicato sulla confezione. Trascorso il tempo di ammollo scolate i ceci, sciacquateli bene e fateli cuocere in acqua bollente salata per circa 45 minuti dal momento del bollore. A cottura ultimata scolate i ceci e fate raffreddare. Sciacquate la rucola e asciugatela passandola nell’apposita centrifuga per insalate poi asciugate la feta con un foglio di carta da cucina e sbriciolatela all’interno di una insalatiera. Unite i ceci ormai freddi e la rucola. Condite a piacere con olio di oliva, sale e pepe prima di servire.

Per rendere l’insalata ancora più gustosa potete aggiungere anche dei cubetti di pane tostato o altre verdure come carote, zucchine o melanzane grigliate.

Se preferite potete preparare le polpette di ceci.

Conservazione

L’insalata preparata seguendo questa ricetta può essere conservata in frigorifero all’interno di un contenitore ermetico per 1-2 giorni. Sconsigliamo la congelazione.