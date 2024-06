la ricetta del piatto fresco e colorato

ingredienti Olio extravergine di oliva

L’insalata di fragole e feta è una pietanza colorata e rinfrescante, ideale da servire durante la stagione primaverile come contorno ricco o piatto unico in abbinamento a fragranti fettine di pane casereccio appena sfornato.

Nella nostra ricetta il gusto zuccherino delle fragole fresche, mondate e tagliate in spicchi, viene bilanciato alla perfezione dalla sapidità del formaggio greco sbriciolato e da quello lievemente erbaceo degli spinacini. Il tutto, per una nota piacevolmente croccante, esaltato poi dall’aggiunta finale degli anacardi tostati: per un piatto raffinato e delizioso, da completare con un giro di olio a crudo e portare in tavola per un pranzo di famiglia o una cena conviviale in compagnia di ospiti.

A piacere, per un super food sano e genuino dalle moltiplici proprietà benefiche, puoi aggiungere alla base di fragole e spinacini la polpa di 1/2 avocado a dadini e una manciata di mirtilli rossi, oppure puoi condire l’insalata con un goccino di aceto balsamico o con una citronette al limone.

Al posto degli anacardi puoi utilizzare dei pinoli tostati, delle mandorle a lamelle o qualche gheriglio di noce spezzettato, puoi arricchire la preparazione con carote a julienne, pomodorini datterini e olive taggiasche, oppure puoi unire foglioline di rucola, valerianella o lattughino.

Se non ami particolarmente la feta, puoi optare per qualche scaglietta di parmigiano o per del caprino mentre, in caso di intolleranze al lattosio, puoi completare la portata con ciuffetti di ricotta vegetale o con altro formaggio delattosato.

Scopri come preparare l’insalata di fragole e feta seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche l’insalata primavera e quella di frutta.

Come preparare l’insalata di fragole e feta





Monda le fragole e tagliale in spicchi .





Tampona la feta con un foglio di carta assorbente da cucina .





Riduci il formaggio a cubetti .





Disponi gli spinacini sul fondo di un’insalatiera .





Aggiungi le fragole in spicchi .





Unisci i dadini di feta .





Completa con gli anacardi tostati .





Condisci con un giro d’olio extravergine di oliva e aggiusta di sale.





Porta in tavola l’insalata di fragole e feta e servi.