la ricetta del piatto estivo

Tagliatelle melanzane e pomodorini, un primo piatto di pasta semplice e gustosissimo per i vostri pranzi estivi. Ecco tutti i passaggi della preparazione!

In questo periodo le melanzane e i pomodori non mancano mai sulle nostre tavole. Le pasta melanzane e pomodorini una delle nostre ricette facili e veloci con verdura fresca più sfiziose. La realizzazione di questo piatto è semplicissimo e potete utilizzare i formati di pasta che preferite. Oltre alle melanzane potete aggiungere anche altre verdure grattugiate come zucchine o carote.

Tagliatelle melanzane e pomodorini

Preparazione della pasta alle melanzane e pomodorini light

Per prima cosa lavate la melanzana, mondatela e tagliatela a cubetti poi lavate anche i pomodorini e tagliateli a spicchi. Prendete una padella bassa, versate sul fondo un filo d’olio di oliva, uno spicchio d’aglio intero e fate rosolare per qualche istante. Unite le melanzane, spolverate con il sale e il pepe e fate cuocere la melanzana per 5 minuti. Eliminate l’aglio, aggiungete anche i pomodorini e fate cuocere ancora per 5 minuti. Terminata la cottura aggiungete anche il rosmarino tritato e nel frattempo fate cuocere la pasta acqua salata. Quand’è al dente, scolatela e ripassatela velocemente in padella con il condimento di melanzane e pomodorini.

Varianti sfiziose della pasta melanzane e pomodorini

Pasta al sugo di melanzane, pomodo rini e olive: per questa variante tradizionale vi serviranno 50 g di olive verdi (o nere) denocciolate. Dopo aver messo la melanzana a rosolare in padella, aggiungete anche le olive in modo che si i nsaporiscano al megli o. Il resto della preparazione rimane invariato.

Conservazione

Conservate questo primo piatto sfizioso in frigorifero all’interno di un contenitore ermetico per 1-2 giorni.

In alternativa potete preparare le melanzane arrostite al microonde.