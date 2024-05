la ricetta del piatto anglo-indiano gustoso e speziato

ingredienti Latte (o bevanda vegetale)

Il kedgeree è una pietanza tipica britannica, rivisitazione di una ricetta tradizionale della cucina indiana. Si tratta di un piatto unico a base di riso basmati, merluzzo, uova sode, piselli, curry, burro, cipolla tritata e prezzemolo: sostanzioso e nutriente, viene consumato sia caldo sia freddo generalmente a colazione, ma può essere proposto anche per un pranzo in famiglia o una cena etnica con gli amici.

All’epoca dell’Impero anglo-indiano (XVII-XX secolo), la preparazione era molto diversa: conosciuta come khichri, prevedeva spezie, cipolle fritte e lenticchie; queste ultime furono poi sostituite dai filetti di pesce, mentre uova e piselli vennero aggiunti in un secondo momento. Nel Regno Unito si utilizza solitamente l’haddock, il nostrano eglefino (detto anche “asinello”), ma è possibile impiegare il più comune merluzzo.

L’esecuzione è molto semplice: basterà cuocere il pesce con il latte e una foglia di alloro, rosolare in un tegame a parte la cipolla tritata finemente e i piselli con un fondo di burro e curry, quindi raccogliere gli ingredienti in una ciotola insieme al riso basmati, cotto per assorbimento, e alle uova, tagliate a spicchi. Non ti rimarrà che completare con una manciata di prezzemolo fresco sminuzzato, e il gioco è fatto.

Il risultato è una portata aromatica e ben bilanciata dal punto di vista nutrizionale, perfetta da servire in accompagnamento a un dressing allo yogurt per una serata informale. Noi abbiamo optato per i piselli surgelati ma, se di stagione, puoi usare quelli in baccello; a piacere, puoi profumare il tutto con un pizzico di paprica dolce, cumino, garam masala, chiodi di garofano o zenzero in polvere.

Scopri come preparare il kedgeree seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche il pollo tikka masala, il riso al curry e il kheer.

Come preparare il kedgeree





Versa il riso basmati in 375 ml di acqua già calda , aggiungi un pizzico di sale, copri con un coperchio e fai bollire per 3 minuti, quindi abbassa la fiamma e lascia cuocere per assorbimento per 7-8 minuti, senza mai togliere il coperchio. Una volta cotto il riso, spostalo dai fornelli e lascialo raffreddare all’interno della pentola.





Sistema le uova in un pentolino con abbondante acqua fredda , sposta sul fuoco e cuocile per 10 minuti dal bollore. Trascorso il tempo necessario, scolale e lasciale intiepidire.





Taglia ogni uovo in 4 spicchi e tieni da parte .





Occupati del pesce: raccogli i filetti in una padella capiente e profuma con una foglia di alloro .





Copri con il latte e cuoci a fiamma vivace per 10 minuti.





Quando sarà cotto, preleva il pesce e riducilo a pezzetti .





Trasferisci anche il riso in un piatto .





A questo punto, fai sciogliere il burro in una padella antiaderente e tosta il curry in polvere .





Unisci la cipolla tritata finemente .





Aggiungi i piselli surgelati .





Copri con un coperchio e cuoci per 15 minuti, versando, se necessario, 1 o 2 cucchiai di acqua calda .





A questo punto, sposta nella padella anche il riso .





Aggiungi il merluzzo e regola di sale .





Spezia con un po’ di pepe macinato .





Amalgama per bene tutti gli ingredienti .





Profuma con il prezzemolo fresco, lavato e sminuzzato .





Completa le uova a spicchi .





Il kedgeree è pronto per essere gustato .

Consigli

Ricordati di sciacquare con cura il riso basmati prima di cuocerlo, sistemandolo in una ciotola e passandolo più volte sotto l’acqua fredda, finché quest’ultima non sarà limpida. Se preferisci, puoi cuocerlo in una vaporiera o al microonde, seguendo i nostri consigli. Per un risultato ancora più fragrante e profumato, puoi sostituirlo con la varietà thaibonnet.

Il kedgeree si conserva in frigorifero, ben chiuso in un contenitore ermetico, per 2 giorni al massimo.