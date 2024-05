la ricetta del lievitato soffice e aromatico

ingredienti Olio extravergine di oliva per l’emulsione Olio extravergine di oliva ti serve inoltre Olio extravergine di oliva

La focaccia al rosmarino è una variante della classica focaccia fatta in casa, un lievitato salato caratterizzato da un impasto particolarmente soffice al cuore, grazie alla presenza delle patate tra gli ingredienti, e da una crosticina aromatica e fragrante, ideale da portare in tavola in accompagnamento a salumi, formaggi e verdurine grigliate.

Per prepararla a regola d’arte, sarà necessario procedere a una doppia lievitazione della pasta. La prima all’interno di una terrina dopo aver amalgamato insieme il lievito di birra sciolto nell’acqua tiepida con la farina setacciata, le patate lesse schiacciate, l’olio e il sale, e la seconda una volta steso il panetto raddoppiato di volume all’interno di una teglia, foderata con carta forno leggermente oliata: il rispetto dei giusti tempi di riposo garantirà, infatti, lo sviluppo della maglia glutinica assicurando un risultato impeccabile e ben alveolato.

A questo punto non ti rimarrà che praticare con i polpastrelli unti le classiche fossette in superficie e riempirle quindi con una emulsione a base di acqua, olio, sale e rosmarino sminuzzato: la cottura in forno statico alla massima temperatura per meno di mezz’ora farà il resto, regalando una focaccia lucida e croccante fuori e dalla mollica morbida e profumata, da gustare ai pasti, all’ora dell’aperitivo o per una merenda genuina, da sola o imbottita con fettine di mortadella, tagliate sottili.

Se desideri, puoi arricchire la preparazione con la cipolla rossa a rondelle, olive nere, pomodorini confit, capperi dissalati, filetti di acciughe… Puoi sostituire il rosmarino con l’origano o un mix di erbette aromatiche, oppure puoi ultimare il tutto con il sale in fiocchi e una macinata di pepe fresco.

Scopri come preparare la focaccia al rosmarino seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche la focaccia barese e la focaccia di patate, oppure cimentati con la focaccia in padella.

Come preparare la focaccia al rosmarino





Sistema le patate in una pentola coperte con acqua fredda e lascia cuocere per una mezz’ora a partire dal bollore, o fino a quando non saranno tenere infilzandole con i rebbi di una forchetta ; quindi scolale, sbucciale ancora calde e passale a uno schiacciapatate raccogliendo la purea in una ciotola.





A parte, fai sciogliere in una terrina capiente il lievito di birra sbriciolato nell’acqua tiepida .





Incorpora la farina setacciata e le patate in purea , quindi versa l’olio extravergine di oliva e il sale e prosegui ad amalgamare fino a ottenere un composto liscio e omogeneo.





Forma una palla , copri con un foglio di pellicola trasparente e lascia lievitare a temperatura ambiente per un paio d’ore.





Una volta raddoppiato di volume, riprendi l’impasto .





Fodera una teglia quadrata da 30 cm di lato con un foglio di carta forno, ungi leggermente il fondo e sistema al centro l’impasto; quindi stendilo fino ai bordi con le mani , copri con pellicola trasparente e fai lievitare per un’altra mezz’ora.





Trascorso il tempo, rimuovi delicatamente la pellicola e, con i polpastrelli unti, realizza le classiche fossette in superficie .





Sbatti in una ciotolina l’acqua con l’olio extravergine di oliva, un pizzico di sale e gli aghetti di rosmarino sminuzzati e spennella con l’emulsione preparata la superficie della focaccia .





Metti in forno statico già caldo a 250 °C e lascia cuocere per circa 20 minuti .





Quando la superficie sarà dorata e fragrante, sforna la focaccia e lasciala intiepidire.





Porta in tavola la focaccia al rosmarino, tagliala a quadrotti e servi.

Conservazione

La focaccia al rosmarino si conserva a temperatura ambiente, ben chiusa in un sacchetto di carta per alimenti, per 2-3 giorni massimo. Una volta cotta e porzionata, può essere surgelata e poi scongelata al bisogno.