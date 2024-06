la ricetta del dolcetto golosissimo

Muffin senza glutine ai mirtilli: gli ingredienti e la ricetta passo per passo per realizzare un dolcetto golosissimo, perfetto per la prima colazione e adatto anche per gli intolleranti al glutine!

Stanchi dei soliti biscotti o delle merendine confezionate per le vostre colazioni? Un’ottima alternativa sono i muffin senza glutine ai mirtilli, dei dolcetti morbidi e facilissimi da fare in casa dove i due ingredienti principali sono la farina gluten free e gli amatissimi mirtilli. Credete che questa versione adatta per chi è celiaco o intollerante al glutine non sia all’altezza della ricetta originale? Non vi resta che scoprirlo!

Muffin ai mirtilli senza glutine

Preparazione dei muffin senza glutine ai mirtilli

Lavate e asciugate i mirtilli neri poi spolverateli con un po’ di farina e teneteli momentaneamente da parte. Versate tutti gli ingredienti secchi in una terrina capiente e mescolateli con un cucchiaio, a parte in un’altra ciotola mescolate le uova intere con lo zucchero, poi unite anche il latte e l’olio di semi di girasole. Unite i due composti poi aggiungete anche i mirtilli infarinati. Mescolate bene e con il composto così ottenuto riempiti per 3/4 gli stampini per muffin accuratamente imburrati e infarinati. Infornate in forno già caldo a 180°C e fate cuocere per 20 minuti. A cottura ultimata togliete dal forno e lasciate raffreddare prima di servire.

Se preferite potete realizzare i muffin ai frutti di bosco senza glutine seguendo la ricetta precedente e sostituendo i mirtilli con frutti di bosco a piacere.

In alternativa potete preparare i basici muffin senza glutine!

Conservazione

Consigli per la conservazione: i muffin preparati seguendo questa ricetta possono essere conservati in un contenitore ermetico o sotto una campana di vetro anche per 3-4 giorni. Vediamo subito tutti i passaggi della preparazione