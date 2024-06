la ricetta del dolce sofficissimo con ciliegie fresche

La torta di ciliegie è un dolce alla frutta soffice, delizioso e profumato, ideale da preparare in estate – quando le ciliegie sono di stagione – ottima per la colazione e la merenda di tutta la famiglia o da servire come dessert, magari con una pallina di gelato.

Per realizzarla, abbiamo preparato l’impasto con burro ammorbidito, zucchero a velo, uova, farina, fecola di patate, lievito per dolci, scorza di limone e vaniglia, fino a ottenere un composto liscio e morbido. L’impasto sarà poi versato nello stampo e aggiungeremo le ciliegie fresche denocciolate in superficie, prima di cuocere la torta in forno per circa 45 minuti. Una volta pronta, bisognerà lasciarla raffreddare bene, prima di sformarla e spolverizzarla con zucchero a velo.

Ecco come prepararla con la nostra Melissa, morbidissima e irresistibile in pochi passaggi.

Tra i dolci con le ciliegie, prova anche la clafoutis, la cherry pie, la crostata o il plumcake alle ciliegie.

ingredienti Lievito in polvere per dolci Scorza di limone grattugiata

Come preparare la torta di ciliegie





Lava bene le ciliegie e privale del nocciolo. Per snocciolarle in modo facile e veloce ti basterà una bottiglia di vetro e una cannuccia o uno stecchino di legno: posizione la ciliegia sull’anello della bottiglia e spingi sulla ciliegie con la cannuccia o lo stecchino .





Comincia a montare con le fruste elettriche il burro morbido a pomata con lo zucchero e aggiungi la scorza di limone grattugiata e i semi di bacca di vaniglia. Monta fino a quando otterrai un composto chiaro e ben montato .





Aggiungi poco alla volta le uova a temperatura ambiente e continua a montare . Mi raccomando aggiungi l’uovo successivo solo quando il precedente sarà bene incorporato nell’impasto.





Ora aggiungi le polveri setacciate, quindi: farina, fecola di patate (che renderà il dolce ancora più soffice), lievito per dolci e mescola bene .





Trasferisci l’impasto in uno stampo a cerniera da 24-26 cm di diametro, già imburrato e infarinato, o in uno stampo classico, foderato con carta forno, e livella bene .





Adesso metti le ciliegie snocciolate sulla superficie della torta (6). Le ciliegie posizionate sull’impasto denso e corposo non affonderanno e resteranno in superficie anche dopo la cottura.





Cuoci in forno a 180 °C per circa 40-45 minuti. Fai sempre la prova stecchino prima di sfornarla, così sarai sicuro che sia completamente cotta .





Lascia raffreddare bene la torta e toglila dallo stampo, servi con una spolverizzata di zucchero a velo .

Conservazione

Puoi conservare la torta di ciliegie per 2 giorni sotto una campana di vetro o in un contenitore ermetico.