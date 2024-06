la ricetta del dolce soffice goloso e adatto a tutti

ingredienti Lievito istantaneo per dolci

Il plumcake vegano è un dolce da credenza pensato appositamente per chi segue un’alimentazione priva di derivati animali o senza lattosio, che non avrà nulla a che invidiare per gusto e consistenza al classico plumcake allo yogurt.

Perfetto da gustare a colazione con un buon cappuccino di latte di mandorle o all’ora della merenda insieme a una tazzina di caffè espresso, si prepara senza uova o burro con solo farina di grano tenero, olio di semi, lievito in polvere, zucchero semolato, succo e scorza grattugiata di un’arancia e un vasetto di yogurt vegetale: qui utilizzato al posto di quello vaccino. Per portarlo in tavola ti basterà, come da procedimento classico, miscelare in una ciotola gli ingredienti secchi, incorporare poi a poco a poco quelli liquidi e versare, infine, l’impasto cremoso e omogeneo ottenuto all’interno di un apposito stampo rettangolare rivestito con carta forno.

La cottura in forno caldo a 180 °C farà il resto, regalando una torta alta e soffice, da spolverizzare con uno strato leggero di zucchero a velo e servire a fette, al termine di una cena vegan friendly, con uno spuntone di panna di soia. Se desideri puoi arricchire il plumcake con gocce di cioccolato fondente e scorzette di limone candite, oppure puoi ricoprirlo in superficie con una glassa all’acqua.

Scopri come preparare il plumcake vegano seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche i muffin vegani e il ciambellone vegano.

Come preparare il plumcake vegano





Setaccia la farina in un recipiente capiente .





Unisci il lievito setacciato .





Aggiungi un pizzico di sale .





Prosegui con lo zucchero semolato .





Miscela le polveri con una frusta .





Unisci agli ingredienti secchi l’olio di semi .





Aggiungi lo yogurt vegetale .





Versa il succo dell’arancia filtrato .





Profuma con la scorza dell’agrume grattugiata .





Amalgama con cura fino a ottenere un composto cremoso e privo di grumi .





Trasferisci l’impasto preparato all’interno di uno stampo da plumcake rivestito con carta forno .





Cuoci in forno statico a 180 °C per circa 45 minuti, quindi sforna il dolce e lascialo raffreddare.





Sforma il plumcake vegano su un piatto da portata, spolverizza la superficie con uno strato leggero di zucchero a velo , taglialo a fette e servi.

Consigli

A piacere puoi utilizzare uno yogurt di cocco o di soia, da acquistare nei negozi specializzati o fare in casa con i nostri consigli, oppure puoi scegliere al posto dello zucchero raffinato uno di canna integrale, lo sciroppo d’agave o l’eriritrolo: un dolcificante di derivazione naturale con un basso indice glicemico.

Se desideri, puoi aromatizzare il plumcake con un pizzico di cannella, un cucchiaino di estratto di vaniglia o i semi macinati del cardamomo, oppure puoi optare per un burro vegetale in alternativa all’olio di semi. Per una versione gluten free, ti basterà, invece, sostituire la farina di grano tenero con un’apposita miscela senza glutine.

Conservazione

Il plumcake vegano si conserva a temperatura ambiente, sotto a una campana per dolci, per 2-3 giorni massimo.