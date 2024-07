la ricetta del dolce senza uova e burro

Se siete alla ricerca di un dolce light, dovete assolutamente provare la torta all’acqua al cacao. Un dolce senza uova né burro, ottimo per la colazione.

Chi mai avrebbe immaginato che preparare un dolce senza uova né burro fosse così semplice? La torta all’acqua al cacao è una ricetta semplicissima da realizzare. Rientra nella categoria dei dolci vegani e per prepararla vi basteranno pochi ingredienti, una ciotola e delle fruste elettriche. Vediamo come preparare questa torta light!

Torta all’acqua al cacao

Come preparare la torta all’acqua al cacao

In una ciotola mettete l’acqua e lo zucchero. Lavorate il composto finché lo zucchero non si sarà sciolto, quindi unite l’olio e 1 pizzico di sale. Aggiungete ora la farina setacciata con il lievito, la vanillina e il cacao. È molto importante che quest’ultimo sia ben setacciato o si formeranno dei grumi. Mescolate con l’aiuto delle fruste elettriche per far incorporare aria e far gonfiare l’impasto. In questa fase poi, potete decidere se aggiungere qualche aroma. Noi la prepareremo nella versione base, ma a piacere potete aromatizzarla con cannella o scorza di arancia. Versate l’impasto in una teglia a cerniera del diametro di 18-20 cm rivestita di carta forno o spruzzata con l’apposito staccante. Cuocete la torta al cioccolato senza burro a 180°C per 40 minuti. Lasciatela raffreddare prima di servirla, completando a piacere con zucchero a velo.

Ed ecco una videoricetta molto simile alla nostra (se non fosse per l’ordine di 2 passaggi e il solo utilizzo della frusta a mano) per preparare questo dolce in un baleno:

Se la ricetta vi è piaciuta, potete cimentarvi nella preparazione dei nostri dolci dietetici!

Conservazione

Conservate la torta all’acqua al cacao sotto una campana di vetro, a temperatura ambiente, per circa 4 giorni.