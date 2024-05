la ricetta del dolce freddo goloso e cremoso

ingredienti Per la crema allo zabaione Panna da montare già zuccherata

La torta allo zabaione è un dolce freddo scenografico e goloso, preparato con una base di biscotti al cioccolato e una crema delicata e aromatica allo zabaione, marsala e panna montata. Un dessert cremoso e irresistibile, ideale per un’occasione speciale, un compleanno o una cena importante, da preparare in anticipo e conservare poi in frigo.

Si tratta di una preparazione semplice e alla portata di tutti, e con qualche piccola accortezza realizzerai una torta elegante e raffinata, degna di un vero pastry chef. Ti basterà frullare i biscotti al cioccolato con il burro fuso, versare il composto ottenuto in uno stampo da 20-22 cm di diametro, quindi livellare e lasciar riposare in frigo per almeno mezz’ora.

A questo punto potrai dedicarti alla farcitura: dovrai lavorare i tuorli con lo zucchero a bagnomaria, unire il marsala, la gelatina, ammollata in acqua e ben strizzata, e infine la panna montata, mescolando delicatamente e con movimenti dal basso verso l’alto, finché non avrai ottenuto una consistenza cremosa, liscia e priva di grumi.

La texture vellutata e scioglievole della crema allo zabaione, in perfetto contrasto con la base croccante di biscotti e le briciole di biscotti in superficie, renderà questa torta di una bontà unica. A piacere, puoi decorarla con scagliette di cioccolato fondente e cioccolato fuso.

Scopri come preparare la torta allo zabaione seguendo passo passo procedimento e consigli. Prova anche la torta Elvezia e la torta pazientina.

Come preparare la torta allo zabaione





Ammolla la gelatina in acqua fredda. Frulla i biscotti nel mixer, aggiungi il burro fuso e frulla ancora qualche istante.





Versa il composto in uno stampo da 20-22 cm di diametro con cerchio apribile, rivestito di carta da forno, quindi livella bene con l’aiuto di un bicchiere . Metti in frigo per 30 minuti.





Prepara ora lo zabaione: metti i tuorli in una bastardella a bagnomaria e aggiungi lo zucchero .





Inizia a montare per almeno 5 minuti con le fruste elettriche; quando avrai ottenuto un composto chiaro e gonfio, unisci il marsala e continua a lavorare con le fruste.





Strizza la gelatina e uniscila al composto di uova , quindi mescola per farla sciogliere.





Trasferisci lo zabaione in una terrina e fallo raffreddare.





Unisci ora la panna montata, incorporandola con movimenti delicati dal basso verso l’alto per non smontarla .





Dovrai ottenere una consistenza vellutata e cremosa, senza grumi .





Riprendi la base di biscotti dal frigo, quindi distribuisci la crema allo zabaione .





Livella per bene. Rimetti in frigo per altre 3-4 ore .





Decora la superficie della torta allo zabaione con biscotti sbriciolati e servi.

Consigli

Puoi realizzare la base con biscotti bianchi invece che al cioccolato, come frollini o biscotti tipo Digestive.

Lo zabaione dovrà essere necessariamente montato a bagnomaria e l’acqua non dovrà mai bollire o toccare il contenitore delle uova.

Conservazione

La torta allo zabaione si conserva in frigo per 2-3 giorni, ben sigillata con un foglio di pellicola trasparente. Si sconsiglia la congelazione.