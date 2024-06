la ricetta del dessert fresco e goloso

ingredienti Per i cannoli caffè in polvere per moka

I cannoli gelato sono un dessert fresco e goloso, versione estiva dei tradizionali cannoli siciliani: si compongono di un guscio croccante e profumato, farcito con gelato alla ricotta e gocce di cioccolato, realizzato senza gelatiera.

La ricetta è di facile esecuzione e richiede solo un po’ di pazienza per il riposo in freezer. Per preparare le cialde, dovrai lavorare tutti gli ingredienti, ottenendo un impasto che dovrà essere riposto in frigorifero per 2 ore, un passaggio necessario per la riuscita ottimale delle cialde. Potrai, quindi, stenderlo in una sfoglia sottile e ricavare dei quadrati da avvolgere attorno agli appositi cannelli per cannoli, per poi friggerli in olio di semi bollente, fino a doratura.

A parte, ti occuperai del gelato, amalgamando ricotta, zucchero semolato, latte condensato, panna montata a neve e gocce di cioccolato; il composto dovrà essere trasferito in freezer per 6 ore e mescolato di tanto in tanto. Una volta ottenuta la giusta consistenza, soda ma cremosa, potrai farcire le scorze, usando un cucchiaino o un sac à poche.

Il risultato saranno dei bocconcini friabili e deliziosi, perfetti da proporre ai propri ospiti come fine pasto di una cena estiva o da gustare per merenda: conquisteranno anche chi non ama i dolci a base di ricotta. A piacimento, potrai incorporare granella di pistacchi, mandorle pelate a lamelle e frutta candita; se gradisci, puoi unire anche un cucchiaino di cannella in polvere: il sapore finale ricorderà proprio quello dei classici dolcetti siculi.

Scopri come preparare i cannoli gelato seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche la crema di ricotta e la cheesecake alla ricotta.

Come preparare i cannoli gelato





Prepara le cialde, versando in una ciotola e lavorando tutti gli ingredienti: la farina 00, il marsala, lo zucchero, il tuorlo, il burro morbido, il cacao amaro, il caffè in polvere e il pizzico di sale. Appiattisci l’impasto ottenuto, avvolgilo con un foglio di pellicola trasparente e riponilo in frigorifero per 2 ore.





Trascorso il tempo di riposo, stendi la pasta con un matterello fino a uno spessore di 1-2 millimetri, quindi ritaglia dei quadrati di circa 7-8 centimetri di lato e avvolgili attorno ai caratteristici cannelli di metallo, unti con un goccio di olio. Spennella i bordi con un un po’ di albume d’uovo e premi con le dita per sigillarli . Friggi le scorze per circa 3-4 minuti in olio bollente, girandole di continuo, finché non risulteranno dorate. Scolale, trasferiscili su un piatto ricoperto di carta assorbente da cucina e, quando saranno tiepidi, sfila delicatamente i cannelli.





Dedicati al ripieno: metti la ricotta in una ciotola e unisci lo zucchero semolato .





Aggiungi il latte condensato .





Mescola energicamente con una frusta, per ottenere un composto liscio e privo di grumi .





Monta la panna fresca, con le fruste elettriche a velocità media .





Quando avrà raggiunto una consistenza a neve, uniscila un po’ alla volta alla crema di ricotta .





Aggiungi le gocce di cioccolato e amalgama per distribuirle in modo uniforme. Trasferisci il ripieno in una vaschetta e riponilo in congelatore per 6 ore, mescolando di tanto in tanto per rompere i cristalli di ghiaccio.





Estrai il gelato dal freezer e farcisci tuoi cannoli aiutandoti con un cucchiaino o con un sac à poche .





Gusta subito i tuoi cannoli gelato .

Conservazione

Puoi preparare le cialde dei cannoli in anticipo e conservarle, ben chiuse in un contenitore per alimenti, per 6-7 giorni. Se vuoi conservare i cannoli gelato già pronti, puoi spennellare l’interno dei gusci con del cioccolato fuso prima di farcirli: in questo modo resteranno croccanti e potrai riporle in congelatore, in un contenitore ermetico, per 2 mesi.