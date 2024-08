la ricetta del dessert fresco e buonissimo

La cheesecake al melone è una delle ricette perfette da realizzare e gustare durante il periodo estivo. Avevate mai pensato di usare il melone in questo modo?

Insolita ma che racchiude tutto il sapore dell’estate, la cheesecake al melone senza cottura è un dolce al cucchiaio perfetto come fine pasto. Che si tratti di una grigliata o di una pausa in famiglia, con la sua freschezza sarà in grado di mettere d’accordo tutti.

Per prepararla occorre partire dalla base di biscotti e burro, come tutte le cheesecake, che riposerà in frigorifero nel tempo in cui prepariamo la crema. Noi abbiamo optato per una cheesecake al mascarpone e panna ma potete anche utilizzare, al posto del mascarpone, pari peso di Philadelphia o yogurt greco. Sarà infatti la gelatina a tenere insieme il dolce e conferirgli una consistenza cremosissima.

Cheesecake al melone

Come preparare la ricetta della cheesecake al melone

Per prima cosa tritate i biscotti all’interno del mixer fino ad ottenere una polvere fine. Fate sciogliere il burro in un pentolino a fuoco basso o nel forno a microonde. Unite il burro fuso ai biscotti tritati e mescolate. Versate il composto così ottenuto sul fondo di una tortiera da 20 cm di diametro foderata con carta da forno. Livellate bene il composto aiutandovi con il dorso di un cucchiaio o una spatola. Mettete in frigorifero e fate riposare almeno per mezz’ora. Nel frattempo mettete 8 g di fogli di gelatina all’interno di una ciotola colma di acqua fino a quando non saranno morbidi. Poi strizzatela e trasferitela in un pentolino con il latte, facendola sciogliere a fiamma bassa. Tenete da parte e fate raffreddare. Montate la panna con le fruste elettriche e tenetela momentaneamente da parte. Frullate 200 g di melone pulito fino a ridurlo in purea e unitelo al mascarpone. Lavorate tutto a crema poi incorporate la panna con movimenti delicati dal basso verso l’alto. In ultimo unite la gelatina. Versate la crema sulla base di biscotti ormai fredda, livellate e trasferite in frigorifero per almeno 3 ore. Una volta che la crema si sarà solidificata preparate la gelatina al melone. Mettete in ammollo la gelatina rimasta in acqua fredda, strizzatela e scioglietela in un pentolino sul fuoco insieme a 3 cucchiai di acqua. Frullate il melone con lo zucchero, unite la gelatina e mescolate alla perfezione. Versate sul dolce, livellate e mettete di nuovo in frigorifero per almeno un’ora in modo che si rapprenda.

La vostra cheesecake è pronta per essere servita, decorando a piacere con qualche fogliolina di menta. Se volete velocizzare la preparazione, al posto della gelatina finale al melone potete decorare la superficie del dolce una volta solidificato con delle fettine di melone sottili (tagliatele con una mandolina o con un pelapatate) disposte a raggiera oppure in cerchi concentrici. Per quanto riguarda la crema invece, come accennato nell’introduzione potete sostituire il mascarpone con del formaggio spalmabile, della ricotta o dello yogurt greco.

Vi lasciamo anche un video dove si vedono tutti i passaggi per prepararla. Le dosi sono leggermente diverse da quelle che abbiamo utilizzato noi ma comunque proporzionate al dolce che si ottiene.

Inoltre, se la ricetta della cheesecake al melone senza cottura vi è piaciuta vi consigliamo di provare un’altra variante estiva, quella alle albicocche!

Conservazione

La cheesecake si mantiene in frigorifero per 3-4 giorni, ben coperta da pellicola.