la ricetta del contorno leggero e colorato

L’insalata persiana è un contorno fresco e colorato a base di cipolle, pomodori e cetrioli, perfetto da preparare in estate, quando si ha voglia di qualcosa di leggero e veloce. Si tratta di una ricetta originaria dell’Iran, detta anche Persian shirazi salad: prende, infatti, il nome da Shiraz, città al sud del paese, un tempo capitale della Persia. Facile e gustosa, sarà ideale per qualsiasi pranzo o cena di famiglia e con gli amici.

Per portarla in tavola, basterà sbucciare i cetrioli a strisce alterne con un pelapatate, poi privare questi ultimi e i pomodori dei semini interni, e ridurre entrambi a dadini. Si monda poi la cipolla rossa e si taglia a cubetti, quindi si raccolgono le verdure in una ciotola e si irrorano con un condimento aromatico realizzato con olio extravergine di oliva, succo di limone, sale, pepe, basilico, menta e prezzemolo fresco tritati.

Non rimarrà che amalgamare per bene gli ingredienti e trasferire l’insalatona su un piatto da portata. Il risultato è una pietanza croccante e profumata, ideale in abbinamento a secondi di carne o di pesce: puoi accompagnarla allo shish kebab, alle kofta, ma anche a un pollo arrosto o a un salmone alla piastra, e completare il tutto con qualche pezzo di lavash, un pane morbidissimo particolarmente consumato in Oriente. Una volta pronta, puoi servirla al momento o conservarla in frigo, ben coperta con un foglio di pellicola trasparente, per 1 giorno al massimo.

Noi abbiamo usato i cetrioli lunghi ma, in alternativa, andranno benissimo anche quelli normali: l’importante è scavarli, lasciando solo la polpa esterna più soda e croccante. Al posto dei pomodori perino, puoi usare i ciliegini o i piccadilly; se hai difficoltà a digerire la cipolla, affettala e tienila in ammollo per 30 minuti in acqua fredda, oppure sostituiscila con la varietà di Tropea, più dolce e delicata. La cosa importante, per una resa ottimale, è scegliere solo ortaggi di stagione freschissimi e, preferibilmente, provenienti da agricoltura biologica.

Scopri come preparare l’insalata persiana seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche l’insalata greca, il tabbouleh libanese e altre deliziose insalatone estive.

Come preparare l’insalata persiana





Sciacqua il cetriolo sotto l’acqua corrente, taglia le due estremità e, utilizzando un pelapatate, rimuovi la buccia in modo alternato, lasciando delle piccole strisce sulla superficie .





Dividi il cetriolo a metà, quindi rimuovi i semini interni .





A questo punto, riducilo a bastoncini e taglia questi ultimi in dadini della stessa dimensione .





Lava i pomodori, dividili a metà ed elimina i semini interni .





Taglia la polpa a cubetti .





Monda la cipolla rossa e riducila a dadini .





Raccogli cetrioli, pomodori e cipolla in una ciotola capiente .





Riunisci in un recipiente l’olio, il succo di limone , il sale e il pepe.





Profuma con prezzemolo, basilico e menta tritati , poi miscela il tutto con un cucchiaio.





Irrora l’insalata con il condimento preparato e mescola per bene, in modo da distribuirlo alla perfezione.





Trasferisci l’insalata persiana su un piatto da portata e gustala in tutta la sua freschezza .

Conservazione

L’insalata persiana si conserva in frigorifero, ben chiusa in un contenitore ermetico, per 1 giorno al massimo.