la ricetta del contorno facile e gustoso

ingredienti Olio extravergine di oliva

I fagiolini alla genovese sono un contorno semplice e sfizioso, ideale per accompagnare secondi di carne e di pesce. Leggeri e facili da preparare durante i mesi primaverili ed estivi, quando questi straordinari vegetali abbondano sui banchi del mercato, sono adatti a qualsiasi pranzo di famiglia o cena con gli amici, e possono essere serviti anche come antipasto.

Per portarli in tavola, ti basterà pulire e lessare i fagiolini finché non sono cotti, ma ancora croccanti, e poi ripassarli in padella con un fondo di olio extravergine di oliva, prezzemolo e aglio tritati; l’aggiunta dei filetti d’acciuga, con la loro nota sapida, li renderà ancora più invitanti.

Ottimi insieme a un pollo arrosto o a una porzione di brasato, possono essere abbinati anche a una bella frittatona o a un piatto di formaggi misti per una serata informale. La ricetta può rivelarsi anche un’eccellente idea anti spreco: puoi, infatti, riutilizzare i fagiolini bolliti e conservati in frigorifero dal giorno prima.

Dopo averli sbollentati, se vuoi preservarne il colore brillante, ti consigliamo di immergerli in una ciotola con acqua e ghiaccio per un paio di minuti: in questo modo fermerai la cottura ed eviterai che si ammorbidiscano eccessivamente. A piacere, puoi aggiungere anche un pizzico di peperoncino per un tocco piccante, oppure profumare con la scorza grattugiata di un limone biologico.

Scopri come preparare i fagiolini alla genovese seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche i fagiolini lessi, i fagiolini saltati in padella e fagiolini e patate.

Come preparare i fagiolini alla genovese





Elimina le due estremità dei fagiolini e lavali con cura sotto il getto dell’acqua corrente.





Lessali in abbondante acqua salata per 10 minuti, in modo che siano cotti ma ancora croccanti, quindi scolali . Se invece li preferisci più teneri, prosegui la cottura per ulteriori 5 minuti.





Nel frattempo, trita finemente l’aglio e il prezzemolo fresco .





Trasferiscili in un tegame con le acciughe sminuzzate e un filo generoso di olio extravergine di oliva .





Lascia insaporire a fuoco medio per 5 minuti, mescolando con un cucchiaio di legno .





Unisci infine i fagiolini .





Aggiusta di sale e pepe, mescola e lascia insaporire sul fuoco per altri 5 minuti.





I fagiolini alla genovese sono pronti per essere serviti .

Conservazione

I fagiolini alla genovese sono ottimi consumati subito. Se dovessero avanzare, puoi conservarli in frigorifero, ben chiusi in un contenitore ermetico, per 1 giorno.