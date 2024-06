la ricetta del contorno di verdure

Gustiamo i peperoni gratinati, da poter preparare anche in anticipo il giorno prima se avete poco tempo a disposizione.

Un modo sicuramente delizioso di mangiare le verdure ripiene? Prepariamo oggi i peperoni gratinati, un secondo piatto buonissimo e naturale che delizierà tutti i vostri ospiti, in particolar modo quelli che vogliono mangiare in modo sano senza rinunciare al gusto. Potete preparare questa ricetta in due modi: tagliando la verdura a pezzettoni e farcendone l’interno, oppure a listarelle cospargendo sopra la panatura.

Mettiamoci dunque ai fornelli e prepariamo la nostra ricetta (anche il giorno prima se il tempo a disposizione è tiranno).

Peperoni gratinati prima della cottura

Preparazione dei peperoni gratinati

Per preparare i vostri peperoni gratinati, tagliateli ed eliminate i semi e le parti bianche. Lavateli e asciugateli all’interno e all’esterno con carta assorbente da cucina per eliminare tutti i semi, poi tagliateli a pezzettoni o listarelle. Preparate un mix con pangrattato, prezzemolo fresco tritato, aglio tritato (precedentemente privato dell’anima), olio extravergine di oliva e, a piacere, potete aggiungere anche qualche cucchiaio di formaggio grattugiato. Mescolate bene il mix per la gratinatura, e nel frattempo disponete i peperoni in una teglia con carta forno. Versate sopra la verdura il mix di pangrattato oppure, se avete lasciato gli ortaggi a pezzettoni, farciteli con la panatura. Terminate con un giro d’olio e il contorno sarà pronto per il forno. Scaldate il forno a 200° C. Quando sarà arrivato a temperatura mettete la teglia in forno e cuocete per circa 20 minuti (tanto dipende dalla resa del vostro elettrodomestico). Togliete dal forno i peperoni gratinati, adagiateli su un piatto da portata e serviteli caldi o tiepidi.

Conservazione

Potete conservare questo contorno di verdura per 2-3 giorni al massimo, in frigo, all’interno di un apposito contenitore con coperchio. Sconsigliamo la congelazione in freezer.