la ricetta del contorno di verdure facile

Le zucchine al curry sono un contorno semplice da realizzare, leggero e perfetto per chi ama i piatti speziati. Ottime con secondi di carne o pesce!

Con la bella stagione le zucchine fresche (e soprattutto nostrane) tornano ad essere protagoniste dei banchi dell’ortofrutta. Se anche a voi ogni tanto capita di non sapere come prepararle, non potete perdere la ricetta delle zucchine al curry, un contorno tanto semplice quanto delizioso e aromatico. In questa ricetta, infatti, le zucchine vanno trifolate in padella con il curry, una spezia tipicamente orientale.

Data la loro versatilità potete servirle con i vostri secondi piatti, in abbinamento a del riso per un piatto unico oppure come condimento per la pasta. Buona preparazione!

Zucchine al curry

Preparazione delle zucchine al curry in padella

Per prima cosa lavate le zucchine, mondatele e tagliatele a rondelle. Prendete una padella grande, ungete il fondo con l’olio di oliva e mettete sul fuoco a scaldare. Mescolate e fate cuocere per 5 minuti. Intanto fate sciogliere il curry in mezzo bicchiere di acqua tiepida. Unite l’acqua con il curry alle zucchine, mescolate, abbassate la fiamma e proseguite la cottura per altri 10 minuti. Trascorso questo tempo insaporite con un po’ di sale e se necessario proseguite la cottura ancora per qualche minuto per far assorbire il liquido ancora presente. Spegnete il fuoco e servite subito con un secondo piatto a scelta. Buon appetito!

I consigli di Primo Chef

Qualche idea in più: le zucchine preparate in questo modo possono essere anche abbinate a del riso basmati per chi vuole servire un piatto unico e gustoso. Per un piatto unico vegetariano, oltre alle zucchine potete anche aggiungere anche altri ingredienti come carote o patate tagliate a tocchetti.

Un’altra ricetta da provare? Provate tutte le nostre ricette con le zucchine!

Conservazione

Queste zucchine speziate possono essere conservate in frigorifero per 2-3 giorni al massimo, all’interno di un contenitore con coperchio a chiusura ermetica. Sconsigliamo la congelazione in freezer.