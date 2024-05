la ricetta del cocktail fresco e agrumato da preparare a casa

Il limoncello spritz è un cocktail alcolico perfetto per l’estate, una variante dell’iconica bevanda veneta che, grazie alla presenza del limoncello, digestivo campano tra i più amati di sempre, mette d’accordo, “in una sola sorsata”, tutto lo Stivale da nord a sud. Ottimo da gustare ghiacciato durante un aperitivo vista mare sulla spiaggia, o proporre nel corner dei drink in occasione di un party di compleanno, si prepara in meno di cinque minuti con soli tre ingredienti.

Ti basterà mettere i cubetti di ghiaccio nei bicchieri individuali e versare quindi la miscela alcolica a base di limoncello, prosecco e soda, completando il tutto con una fettina di limone e un rametto di menta. Otterrai così una bevanda alcolica rinfrescante e dalle note piacevolmente agrumate, da consumare, tra una chiacchiera e l’altra, magari accompagnata con salatini, pizzette, olive verdi, chips di patate, tartine e altri immancabilisfizi salati.

Se non hai in casa la soda puoi sostituirla tranquillamente con dell’acqua frizzante ghiacciata mentre, per un risultato più scenografico, puoi scegliere delle coppe in vetro e “brinare” poi il bordo capovolgendole nello zucchero semolato.

Noi abbiamo riempito i bicchieri per metà con i cubetti di ghiaccio: forse a qualcuno potrà sembrare troppo ma, in realtà, è importante sapere che la sua funzione, a dispetto di quanto si possa pensare, non è quella di annacquare il cocktail, bensì di mantenerlo alla giusta temperatura, conferendogli il corretto grado di diluizione.

Scopri come preparare il limoncello spritz seguendo passo passo procedimento e consigli.

Come preparare il limoncello spritz



1

2

3

Metti i cubetti di ghiaccio nel bicchiere . Aggiungi il limoncello . Continua con le bollicine e aggiungi prosecco .



4

5

6

Aggiungi infine un goccio di soda (o acqua frizzante) e mescola . Decora con una fettina di limone e delle foglie di menta . Il tuo limoncello spritz è pronto per essere gustato fresco .