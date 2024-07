la ricetta del cocktail de Il Grande Lebowski

Il White Russian è un cocktail delizioso e perfetto per ogni occasione: ecco la ricetta IBA per farlo in casa, e sentirsi proprio come Drugo de Il Grande Lebowski.

Se amate i cocktail, sicuramente non potete non aver mai provato il White Russian, un drink a base di vodka e arricchito con liquore al caffè e panna (o crema di latte). Ma per tutti gli amanti del cinema, questo non è una semplice bevanda da gustare il sabato sera con gli amici, ma è anche il cocktail preferito di uno dei personaggi più amati del grande schermo: si tratta de Il Drugo Jeffrey Lebowski, il protagonista del film Il Grande Lebowski.

Nel film Drugo passa da una vita di povertà e monotonia a un ricca di avvenimenti strani e divertenti… ma senza rinunciare mai al suo mitico White Russian. Insomma, non vi resta che indossare una vestaglia, un paio di ciabatte comode e preparare questo mitico drink!

White russian

Come fare il White Russian: ricetta originale

Per prima cosa riempite un bicchiere di tipo old fashioned con il ghiaccio. Prendete la vodka e versatela nel bicchiere, rispettando le dosi indicate. Dunque aggiungete il liquore al caffè e mescolate i due elementi per farli amalgamare alla perfezione. A questo punto passate alla crema di latte: mettetela in uno shaker per qualche secondo insieme a due cubetti di ghiaccio, agitatela per 10 secondi e poi versatela sul cocktail lasciandola cadere o sul dorso di un cucchiaino (bar spot) o su un cubetto di ghiaccio. Questo passaggio è importante per tenere separati i due ingredienti. Servitelo con la cannuccia corta senza mescolare.

Vi lasciamo anche un video dove poter osservare il delicato passaggio dell’aggiunta della panna alla fine per ottenere una stratificazione perfetta.

Conservazione

Come tutti i drink, anche questo va consumato appena fatto per evitare che si sciolga il ghiaccio annacquandolo.

Origine e storia del White Russian

Il White Russian non è solo il cocktail del film Il grande Lebowski. Se l’origine del “black” è databile al 1949, questa variante con panna è più difficile da collocare temporalmente. Alcuni sostengono essere nata addirittura prima dell’altra, mentre l’ipotesi più accreditata è che l’aggiunta della panna serva a rendere il gusto del cocktail più morbido e più adatto anche al palato femminile. Eppure quando Gustave Tops, il barman dell’hotel Metropole di Bruxelles, inventò il Black Russian fu proprio per una donna.

Certo è che il 21 marzo 1965 la nota marca di liquori Coffee Southern lo cita in una sua pubblicità, fissando per la prima volta su carta gli ingredienti del White Russian. L’apice del suo successo fu proprio in quel periodo, durante l’era della disco anni ’70 per poi cadere nel dimenticatoio e tornare alla ribalta grazie al film dei fratelli Coen.

Del White Russian esistono diverse versioni. Vediamo quali sono le più famose:

White Canadian , preparato con latte di capra;

, preparato con latte di capra; Blind Russian , con il Baileys;

, con il Baileys; White Mexican , a base di horchata;

, a base di horchata; Mudslide con crema di whiskey al posto della panna;

con crema di whiskey al posto della panna; White Cuban con il rum al posto della vodka.

In Italia, tra le versioni più diffuse c’è quella preparata con il liquore di Caffè Borghetti mentre in Messico si è soliti utilizzare il Kahlua. In tutti i casi il White Russian ha una gradazione alcolica importante che si aggira attorno ai 20% vol.