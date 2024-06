la ricetta del classico dolce al cucchiaio di origine piemontese

La panna cotta è un grande classico della tradizione italiana, un dolce al cucchiaio di origine piemontese – pare infatti sia nata agli inizi del Novecento nelle Langhe – semplice e scenografico a base di panna fresca, zucchero, gelatina e vaniglia. Si tratta di un dessert ideale da servire a fine pasto, in un’occasione speciale o da gustare a merenda, per una pausa golosa, da guarnire in tanti modi diversi.

Per realizzarla abbiamo sciolto la gelatina nell’acqua: nella nostra ricetta abbiamo utilizzato la gelatina in polvere ma puoi utilizzare anche la classica gelatina in fogli o colla di pesce. Abbiamo poi mescolato insieme la panna con lo zucchero e la vaniglia, aggiungendo anche il baccello, che renderà il composto ancora più profumato. Il tutto sarà poi messo sul fuoco, prima di aggiungere la gelatina e mescolare fino a ottenere una consistenza liscia. Verseremo poi il composto negli stampi: la panna cotta dovrà poi riposare in frigo per 5 ore, così da renderla ben compatta. Non resterà poi che sformare la panna cotta, immergendo gli stampi per qualche secondo in acqua bollente. Noi abbiamo scelto 3 diverse decorazioni: confettura di lamponi e fragole fresche, confettura ai frutti di bosco e crema di nocciole, così da soddisfare tutti i gusti.

Puoi guarnire la panna cotta anche con una coulis, con frutta di stagione, con pesche sciroppate oppure con un topping al cioccolato, al caramello o al caffè, da personalizzare in base alle esigenze tue e dei tuoi ospiti.

Ecco come prepararla alla perfezione in pochi e semplici passaggi.

ingredienti Per decorare confettura ai frutti di bosco

Come preparare la panna cotta





In una ciotola fai sciogliere la gelatina nell’acqua . Metti da parte, ti servirà dopo.





Ricava tutta la vaniglia dal baccello (2), ma non buttarlo.





In una ciotola mescola bene la panna, lo zucchero, la vaniglia e anche il baccello rimanente , donerà ancora più aroma.





Metti il pentolino sul fuoco e inizia a far cuocere: togli il baccello di vaniglia .





Aggiungi la gelatina e lascia cuocere girando di tanto in tanto per qualche minuto. La gelatina deve sciogliersi completamente ottenendo una consistenza liscia e senza grumi .





Ora puoi togliere la tua panna dal fuoco e versarla negli stampi . Lascia raffreddare in frigo almeno 5 ore.





Prima di sformarla, immergi lo stampo nell’acqua bollente , giusto qualche secondo, così si sformerà perfettamente.





La tua panna cotta è pronta da decorare con confettura di lamponi e fragole .





Con crema di nocciole .





Con confettura ai frutti di bosco oppure gustala come più ti piace.

Conservazione

La panna cotta può essere conservata in frigorifero per 2-3 giorni, coperta in superficie con un foglio di pellicola trasparente o chiusa in un apposito contenitore a chiusura ermetica. Per un miglior risultato, sformala e decorala subito prima di servirla.