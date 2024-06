la ricetta dei dolcetti soffici e deliziosi senza burro

I muffin alle noci sono dei dolcetti semplici e deliziosi senza burro, una della tante ricette con le noci, in questo caso dolce, che puoi gustare per la colazione o la merenda.

Per realizzarli abbiamo amalgamato insieme le uova con lo zucchero, il latte, l’olio di semi, la farina e il lievito per dolci setacciati, le noci tritate e la scorza di arancia; basterà poi versare il composto nei pirottini per muffin aggiungere le noci a pezzetti in superficie e cuocere in forno per meno di mezz’ora: a fine cottura abbiamo spennellato i muffin alle noci con il miele, per renderli ancora più golosi.

Ecco come prepararli in modo davvero facile con la nostra Melissa, sofficissimi e golosi.

Prova anche i muffin alle mele e noci e la torta alle noci, ricette semplici e deliziose per la colazione e la merenda di tutta la famiglia.

ingredienti Scorza d’arancia biologica

Come preparare i muffin alle noci senza burro



1

2

3

In una ciotola sbatti l’uovo con lo zucchero , poi aggiungi l’olio e il latte a filo continuando a mescolare . Setaccia la farina e il lievito all’interno del composto .



4

5

6

Mescola con le fruste elettriche fino a ottenere un composto liscio . Aggiungi le noci tritate e la scorza d’arancia, se ti piace . Mescola per amalgamare gli ingredienti .



7

8

9

Versa il composto nei pirottini per muffin e aggiungi in superficie pezzetti di noce croccanti . Cuoci in forno già caldo a 180 °C per 20-25 minuti e spennella con il miele. Ecco pronti i tuoi muffin super soffici e golosi, perfetti per la colazione o per uno spuntino .

Consigli

Puoi sostituire la scorza di arancia con la scorza di limone oppure aggiungere un pizzico di cannella, per rendere i muffin alle noci ancora più profumati.

Inoltre puoi utilizzare una bevanda vegetale al posto del latte vaccino e sostituire la farina 00 anche con farina integrale.

Se preferisci, puoi sostituire circa 20-30 grammi di noci con gocce di cioccolato, così saranno golosissimi.

Oltre alle noci a pezzetti, puoi aggiungere in superficie anche della granella di zucchero.

Puoi conservare i muffin alle noci per 3-4 giorni sotto una campana di vetro o in un contenitore ermetico.