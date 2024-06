la ricetta dei dolcetti fragranti e sfiziosi

I biscotti bicolore al cioccolato sono dei dolcetti friabili e sfiziosi che puoi gustare per la colazione o la merenda: piaceranno tanto anche ai bambini. Per realizzarli abbiamo preparato l’impasto con uova, zucchero, farina, olio di semi, lievito per dolci, zucchero vanigliato e cacao, che sarà aggiunto a una parte di impasto, così da realizzare l’effetto bicolore. L’impasto sarà compattato con parte chiara e scura formando un blocco che sarà cotto in forno per circa 20 minuti. Ricopriremo poi il tutto con il cioccolato fuso, prima di tagliarlo a fette e ricavare i nostri biscotti bicolore. Ecco i passaggi per prepararli.

Come preparare i biscotti bicolore al cioccolato

In una ciotola sbatti le uova con lo zucchero fino a scioglierlo.

Aggiungi l’olio di semi, la farina, il lievito per dolci e lo zucchero vanigliato. Mescola fino a ottenere una frolla liscia.

Dividi il panetto in due metà. In una metà incorpora il cacao in polvere, nell’altra metà aggiungi 10 gr di farina.

Taglia a metà l’impasto bianco e quello nero.

Poi arrotola per ricavare delle strisce.

Alterna le strisce chiare e quelle scure e poi uniscile.

Intreccia l’impasto come mostrato nel video, taglialo a metà e poi stendi i due pezzi per unirli in un unico blocco.

Avvolgi il blocco nella carta forno e cuoci a 170 °C per 20 minuti.

Copri il biscotto col cioccolato fuso e fallo riposare per far addensare il cioccolato.

Taglialo a fette e servi su un piatto.

Conservazione

Puoi conservare i biscotti bicolore al cioccolato per 3-4 giorni in una scatola di latta o in un contenitore ermetico.