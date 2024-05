la ricetta dei dolcetti fragranti con delizioso ripieno

Le sfogliatine ai mirtilli sono dei dolcetti fragranti e deliziosi ideali da gustare con una tazza di tè o da servire come sfizioso fine pasto. L’involucro di pasta sfoglia nasconde un ripieno realizzato con crema al formaggio e mirtilli freschi; per ottenere le sfogliatine, basterà ricavare dalla sfoglia rettangoli di uguale grandezza e, una volta ottenute le sfogliatine, saranno bucherellate in superficie – così non si gonfieranno in cottura – e spennellate con uovo sbattuto. Basterà poi cuocerle in forno per circa 20 minuti, fino a doratura, e servirle spolverizzate con zucchero a velo. Ecco i passaggi per realizzarle e deliziare amici e parenti.

Prova anche le sfogliatine alle fragole o quelle alle mele, veloci e deliziose, ideali per una pausa golosa.

ingredienti Pasta sfoglia rettangolare

Prepara la crema: mescola il formaggio cremoso con il preparato di budino alla vaniglia, lo zucchero e l’estratto di vaniglia .





Srotola la pasta sfoglia e spalma la crema in 8 strisce su un lato solo del rotolo .





Disponi 5-6 mirtilli su ogni striscia di crema e piega l’altra metà della sfoglia.





Pressa con le mani per dividere ogni sezione e taglia con un coltello o un tagliapizza in 8 pezzi uguali .





Fissa i bordi premendo con i denti della forchetta .





Disponi i pasticcini sulla teglia rivestita da carta forno. Bucherella la sfoglia per evitare che si gonfino durante la cottura .





Spennella l’uovo sbattuto e inforna i dolcetti a 190 °C per 20 minuti.





Spolverizza lo zucchero a velo prima di servirli .

Consigli

Per rendere più croccante la superficie delle sfogliatine ai mirtilli, puoi cospargerle con un po’ di zucchero di canna.

Puoi sostituire la crema al formaggio con crema pasticciera, se preferisci.