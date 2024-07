La ricetta dei biscotti alla banana con farina di riso senza uova e burro

I biscotti alla banana con farina di riso sono ottimi per la vostra colazione e per una dieta senza glutine, facili da preparare e davvero deliziosi.

Se volete preparare dei biscotti fatti in casa e amate i dolci alla banana, questa ricetta è sicuramente ciò che fa al caso vostro. Oggi andremo a cucinare dei friabili e gustosissimi biscotti alla banana, che prepareremo con della farina di riso biologica e senza usare né uova né burro: una versione leggera per dei biscotti adatti non solo ai celiaci, ma anche a tutti coloro che seguono una dieta vegana.

Andiamo a vedere tutto l’occorrente per realizzare questi splendidi biscotti senza glutine alla banana!

Biscotti alla banana

Preparazione dei biscotti con farina di riso senza uova e senza burro

Per cominciare passate al mixer lo zucchero di canna, che essendo formato da granelli più grandi rispetto allo zucchero bianco, dovrete ridurre in una sorta di polverina. Una volta fatto, prendete una banana, sbucciatela e tagliatela a pezzetti grossolani, infine passatela nel mixer o schiacciatela con una forchetta fino a quando non avrete ottenuto una purea di banana. In una ciotola, mettete lo zucchero di canna a velo e setacciate la farina di riso, dopodiché aggiungete la banana, il bicarbonato, la cannella e l’olio di oliva. Cominciate a impastare il tutto versando gradualmente l’acqua a temperatura ambiente nell’impasto. Una volta che avrete ottenuto una consistenza ottimale, date la forma ai vostri biscotti. Qui non ci sono regole, potete usare formine con disegni particolari o realizzare dei biscotti più irregolari fatti a mano: date sfogo alla vostra fantasia! Stendete i biscotti su una teglia ricoperta da carta da forno e cuocete in forno preriscaldato a 180 °c per circa 15 minuti. Quando i vostri biscotti saranno dorati in superficie, allora saranno pronti! Buon appetito!

E se vi sono piaciuti questi biscotti alla banana con farina di riso, allora dovete provare assolutamente la nostra versione della torta di mele 100% gluten free!