la ricetta con verdure miste

La ratatouille al forno, deliziosa e gustosa variante della classica ratatouille francese, generalmente si prepara in padella. Questo contorno di verdure è perfetto in ogni periodo dell’anno (basterà variare le verdure che la compongono) e si presta a essere abbinato a secondi di ogni tipo. Potete servire le vostre verdure cotte al forno con uova, formaggi, fette di pane casereccio o ancora riso bianco, a creare un delizioso piatto unico.

In questa ricetta l’aspetto essenziale è il taglio delle verdure, che devono essere tutte grandi uguali, e l’aggiunta delle erbe aromatiche: saranno loro a dare al piatto il caratteristico sapore provenzale. Ecco la preparazione passo per passo.

Preparazione della ratatouille di verdure al forno

Per preparare la ratatouille di verdure miste al forno iniziate lavando bene tutte le verdure. Private poi delle estremità le zucchine e la melanzana, sbucciate la cipolla e le patate, togliete la parte del picciolo ai pomodori, pulite il peperone, toglietendo i semi e parti bianche interne. Riducete tutte le verdure a rondelle di mezzo centimetro di spessore. Per il peperone potete utilizzare un coppapasta o accontentarvi di quadrati simili per dimensione alle altre verdure. Oliate una pirofila da 22 cm di diametro e disponete le verdure a raggiera partendo dall’esterno e alternandole per colore. Condite le verdure con olio, sale, basilico ed erbe aromatiche di Provenza. Coprite con un foglio di carta argentata e cuocete a 180°C per 1 ora. Potete togliere la carta gli ultimi 15 minuti per far evaporare eventuale acqua di vegetazione e dorare le verdure.

Volendo potete stendere sul fondo della pirofila un sottile strato di passata di pomodoro condita con olio e sale oppure ripassata in padella con della cipolla come si vede in questo video.

Per una variante più semplice e veloce, tagliate le verdure a dadini, conditele con olio, sale, erbe aromatiche e trasferitele sulla leccarda rivestita di carta forno. Cuoceranno a 180°C per 45 minuti.

Conservazione

Consigliamo di conservare questo contorno di verdure in frigo per massimo 2-3 giorni, scaldandolo in forno all’occorrenza.

Origine e storia della ratatouille

La rataouille è un piatto di origine provenzale, in particolare della città di Nizza dove è conosciuto con il nome ratatouille nicoise e viene tradizionalmente preparato in padella. Il nome deriva dal francese touiller e dall’occitano ratatolha che significano mescolare in chiaro riferimento all’atto che si compie durante la preparazione.

È difficile risalire alle origini del piatto. Secondo alcuni è addirittura di epoca romana anche se appare alquanto improbabile dal momento che molte delle verdure che lo compongono arrivarono nelle cucine europee solo nell’Ottocento. Di certo per tutto il ‘700 fu il piatto dei contadini che lo preparavano che le verdure a disposizione prima che si guastassero.

La prima traccia scritta del piatto risale al 1831 e si trova nel Journal des sciences military des armies de terre et de mer dove veniva citata in riferimento al rancio di militari e carcerati. Qualche anno dopo, nel 1848, compare nel dizionario provenzale-francese dove viene definito in modo poco lusinghiero “Avanzi di un pasto, guazzabuglio, pastone, cibo riscaldato, cattivo stufato; zuppa per topi”.

Ratatouille nel mondo

La ratatouille di verdure è tornato alla ribalta solo in tempi recenti. Tutti hanno almeno una volta sentito parlare dell’omonimo cartone animato della Pixar dove a prepararla era un piccolo ratto. Sapienti combinazioni di verdure, più o meno simili a questa ricetta, si trovano però anche in altre cucine: