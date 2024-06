la ricetta con pochi grassi

Prepariamo le melanzane ripiene in friggitrice ad aria, un secondo piatto leggero con mozzarella, prosciutto e pomodoro.

Le melanzane ripiene in friggitrice ad aria sono ancora più leggere, grazie alla cottura in questo pratico elettrodomestico. Il risultato contiene molti meno grassi e risulta essere ancora più genuino. Inoltre, in questa preparazione la cottura è più veloce e potrete servire le vostre melanzane farcite senza passare troppo tempo in cucina.

L’ingrediente che non può mancare sono delle melanzane perfettamente mature. Una volta lavorate, vanno riempite con mozzarella e pomodoro e, se volete, anche un po’ di prosciutto. Condite il tutto, per un risultato ancora più saporito, e servitele come secondo piatto semplice e veloce!

Melanzane ripiene in friggitrice ad aria

Preparazione della ricetta per le melanzane ripiene in friggitrice ad aria

Per cominciare, lavate e asciugate con cura la melanzana. Poi, tagliatela a metà. Con un coltello, incidete la polpa interna in superficie, realizzando tagli obliqui che creino una sorta di rete. Distribuite un po’ d’olio sulla polpa, facendolo cadere nei taglia. Posizionate le due metà nella friggitrice ad aria. Fate cuocere a 180°C per 15 minuti, fin quando la polpa risulta morbida e dorata. Al termine, lasciate raffreddare un po’, su un piatto. Usando un cucchiaio, scavate l’interno delle melanzane, in modo da rimuovere la polpa interna; quindi, spostatela in una ciotola e schiacciatela con un cucchiaio. Quando diventa una purea, tagliate il prosciutto in piccoli pezzi e uniteli nella ciotola. Aggiungete anche la maggior parte della salsa di pomodoro e un pizzico di sale e mescolate il tutto. Distribuite questo ripieno nelle melanzane; tagliate a cubetti la mozzarella e posizionateli sul ripieno di ciascuna metà. Ultimate con un altro po’ di salsa e posizionate le melanzane nella friggitrice ad aria. A questo punto, fate cuocere sempre a 180°C per 5 minuti. Successivamente, impiattate e servite!

Conservazione

Le melanzane ripiene con pomodoro e mozzarella, in friggitrice ad aria, sono un secondo piatto leggero e gustoso. Se avanzano, potete conservarle per 1-2 giorni, a temperatura ambiente, e scaldarle all’occorrenza.