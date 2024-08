la ricetta con o senza gelatiera

La granita di mandorle siciliana è una delle più conosciute grazie alla sua particolare consistenza. La ricetta originale può essere preparata sia con la gelatiera che senza.

Si può preparare la granita di mandorle sia con mandorle intere che con il panetto di pasta di mandorle: se la fate con le mandorle intere si otterrà un composto più grezzo ma molto profumato, con la pasta invece un composto più omogeneo e veloce da preparare. Di solito la granita alle mandorle viene consumata a colazione, o merenda, accompagnata da una brioche.

Noi vi illustriamo come realizzare la ricetta della granita di mandorle siciliana con il panetto di mandorle, sia quello comprato che quello fatto in casa. Naturalmente, se acquistate il panetto pronto seguirete solo l’ultima parte del procedimento.

La preparazione è facile e questa bevanda sarà cremosa il giusto e non troppo stucchevole!

granita alle mandorle

Come fare la granita di mandorle

Se non trovate la pasta di mandorle preparatela seguendo la ricetta che trovate sotto. Riducetela poi a tocchetti di circa 1 cm e mettetela nel boccale del frullatore a immersione. Versate l’acqua e frullate fino a ottenere un composto omogeneo. Filtratelo con un colino in modo da separare il latte di mandorla dall’okara, ossia la parte fibrosa delle mandorle (ricca di proteine, ferro e calcio può essere utilizzate per realizzare dei biscotti). Volendo potete anche saltare questo passaggio ma vi servirà a ottenere una granita più liscia e cremosa. Trasferitela in un contenitore basso e largo e mettetela in freezer per circa 4 ore, mescolandola ogni 30 minuti con una frusta a mano oppure con una forchetta. Servitela ben fredda accompagnandola a piacere con della panna montata.

Granita di mandorle con la gelatiera

Preparare la granita di mandorle con la gelatiera è sicuramente meno complesso. Dopo aver realizzato il panetto e averlo frullato con l’acqua, versatelo nel cestello. Azionate il dispositivo lasciando mantecare per 30-35 minuti o fino a che non avrà assunto una consistenza bella cremosa. Vi consigliamo di gustarla subito.

Per gustare la granita alla mandorla come veri siciliani (che per inciso la mangiano a colazione) servitela con la brioche con il tuppo. Questo insolito abbinamento funziona alla perfezione, provare per credere!

Granita al latte di mandorle

Un modo più pratico e veloce per realizzare la granita è utilizzando le mandorle intere. In questo caso vi serviranno:

350 g mandorle pelate

250 g di zucchero

1 l di acqua

Mettete tutti gli ingredienti in un frullatore a boccale o in un mixer munito di lame nella parte inferiore e frullate fino a ottenere un composto omogeneo. Lasciatelo riposare per 2 ore quindi filtratelo con un colino a maglie fini.

Procedete come la ricetta base mettendolo nel freezer per 4 ore oppure nella gelatiera per circa 30 minuti.

pasta di mandorle fatta in casa

Come preparare la pasta di mandorle

La pasta di mandorle si può trovare solo nei supermercati più forniti quindi, per non rinunciare a questa delizia, ecco come si prepara con solo tre ingredienti:

150 g di mandorle pelate

150 g di zucchero

2-3 gocce di estratto di mandorle amare

2-3 gocce di estratto di vaniglia (facoltativo)

25 g di acqua

Frullate le mandorle con 125 g di zucchero e i due aromi fino a ottenere un composto farinoso e omogeneo. Preparate poi uno sciroppo unendo lo zucchero rimasto e l’acqua e versatelo ancora caldo nel mixer, frullando nuovamente.

Versate il tutto in uno stampo da plumcake rivestito con pellicola e mettete a rassodare in frigorifero per 2 ore prima di utilizzarlo nella ricetta.

Conservazione

Conservate la granita alla siciliana in freezer per circa un mese. Prima di gustarla sarà necessario estrarla dal freezer 10 minuti prima e poi rompere i cristalli frullandola per farla tornare della giusta consistenza.