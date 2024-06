la ricetta (con e senza Bimby)

Soffice, profumato e leggero, il plumcake alle ciliegie è perfetto per la colazione o la merenda. Scopriamo la ricetta per prepararlo.

A prima vista, il plumcake alle ciliegie sembra una normale torta da colazione. Certo, il suo profumo invade la casa già dopo i primi minuti di cottura, ma è al taglio che le ciliegie presenti all’interno si rivelano. Il loro sapore dolce e la consistenza quasi cremosa si sposano alla perfezione con l’impasto, dando vita a un dolce facile, veloce ma allo stesso tempo strepitoso.

Come per tutte queste ricette, la preparazione è piuttosto semplice e non richiede grandi sforzi. Ci vorranno una decina di minuti affinché il vostro impasto sia pronto per essere infornato. Potete anche prepararlo con il Bimby (trovate tutte le istruzioni poco sotto), per velocizzare ulteriormente le operazioni. Il grosso del lavoro, purtroppo, è proprio snocciolare le ciliegie. Ma vediamo adesso come si preparare questo plumcake soffice!

Plumcake alle ciliegie

Come preparare la ricetta del plumcake alle ciliegie

Per prima cosa lavate le ciliegie e privatele del nocciolo e del picciolo. Per evitare che una volta inserite nell’impasto finiscano tutte sul fondo, spolverizzatele con un cucchiaio di farina (circa 50 g) presa dal totale facendo in modo che ne risultino coperte. Montate le uova con lo zucchero fino a che non risulteranno chiare e spumose. Unite l’olio e lo yogurt e fateli assorbire. Setacciate la farina e il lievito e uniteli all’impasto insieme a un pizzico di sale, mescolando bene con le fruste da cucina così da evitare che rimangano dei grumi. Versate una parte dell’impasto in uno stampo da plumcake (il nostro è 25×10 cm) rivestito di carta forno oppure ben imburrato e infarinato. Aggiungete quindi un po’ di ciliegie infarinate e procedete stratificando fino a terminare gli ingredienti. Terminate con un ultimo strato di ciliegie infarinate e procedete alla cottura Cuocete a 180°C per 35-40 minuti. La cottura del plumcake è generalmente più lunga rispetto a quella delle torte tradizionali quindi fate sempre la prova stecchino prima di sfornare. Se dovesse uscire umido, proseguite la cottura per altri 5 minuti e ripetete la verifica. Una volta raffreddato del tutto potete togliere il plumcake dallo stampo e servirlo.

Ed ecco una videoricetta per preparare senza errori questo dolce semplicissimo, l’unica differenza è nell’utilizzo del latte invece che dello yogurt:

Plumcake alle ciliegie con il Bimby

Per prima cosa lavate le ciliegie, privatele del nocciolo e del picciolo e poi infarinatele con un cucchiaio di farina presa dal totale. Nel boccale del Bimby rompete le uova e unite lo zucchero: 5 min. vel. 3. Unite lo yogurt e l’olio e poi la farina setacciata con la fecola: 1 min. vel. 4. Incorporate anche il lievito: 1 min. vel. 4. Ora non resta che aggiungere le ciliegie infarinate: vel. 1 Antiorario 30 sec. Versate l’impasto in uno stampo da plumcake imburrato e infarinato (oppure rivestito di carta forno) di circa 25×10 cm. Cuocete a 180°C per 35-40 minuti facendo la prova stecchino prima di sfornare.

Conservazione

Data la presenza di frutta fresca nell’impasto, il plumcake di ciliegia va consumato piuttosto velocemente (un paio di giorni massimo) oppure conservato in frigorifero. In questo modo potrà mantenersi fino a 3-4 giorni.