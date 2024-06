la ricetta base e 16 varianti di preparazione

I pancakes sono delle deliziose frittelle dolci tipiche della colazione americana. Perfetti da servire al mattino con un cappuccino cremoso, all’ora del brunch o per una merenda ultra golosa, conquisteranno tutti per la consistenza soffice e spugnosa.

Replicare in casa la ricetta base è semplicissimo e potrai divertirti a farlo anche con i più piccoli: ti basterà amalgamare in una ciotola l’uovo con lo zucchero semolato, il latte, l’olio di semi, la farina setacciata con il lievito in polvere e un pizzico di sale. La pastella liscia e priva di grumi preparata, versata a cucchiaiate su un padellino antiaderente ben imburrato, verrà quindi fatta cuocere per circa 3 minuti per lato o fino a ottenere tanti dischetti morbidi, da impilare poi su un piatto da portata.

Una volta pronti, puoi irrorare i pancakes con un filo generoso di sciroppo d’acero e lamponi freschi, come vuole la tradizione, puoi sbizzarriti con la fantasia e spalmarli con una crema al cacao e nocciole, o con del burro di arachidi e granella di mandorle, oppure puoi ultimarli con un ciuffo di panna montata, dello yogurt greco o, più semplicemente, con uno strato leggero di zucchero a velo.

A piacere puoi aromatizzare la preparazione con delle spezie, come cannella, vaniglia e cardamomo, puoi aggiungere la scorza grattugiata di un’arancia o di un limone, dell’uvetta ammollata nel rum o una manciata di gocce di cioccolato fondente oppure, per una versione gluten free, puoi utilizzare al posto della farina di grano tenero quella di avena, di riso o di grano saraceno.

Se preferisci puoi sostituire l’olio di semi con 25 gr di burro mentre, per una variante light, puoi impiegare al posto dello zucchero semolato, della polpa di banana matura, della purea di mela o l’eritritolo: un dolcificante di derivazione naturale con indice glicemico pari a zero.

Se desideri avvantaggiarti con i tempi, puoi realizzare l’impasto anche la sera precedente e farlo riposare poi in frigo per tutta la notte: sarà sufficiente tirarlo fuori 15 minuti prima della cottura e procedere poi come da nostre indicazioni. Oppure puoi tenere in dispensa un preparato già pronto per l’uso e aggiungere al momento solo gli ingredienti liquidi.

Scopri come preparare i pancakes seguendo passo passo le spiegazioni e i preziosi consigli di Melissa. Se ami i pancakes, provali anche in versione salata con le patate e con le zucchine, accompagnati magari a fettine di bacon croccante.

ingredienti Lievito in polvere per dolci





Per prima cosa rompi l’uovo in una ciotola e sbattilo leggermente con lo zucchero semolato .





Versa l’olio di semi e il latte a filo , sempre continuando a mescolare.





Incorpora la farina setacciata , il lievito istantaneo e un pizzico di sale.





Al termine dovrai ottenere un composto liscio e cremoso .





Imburra un padellino antiaderente con una noce di burro e versa un mestolino di pastella fino a formare un dischetto.





Lascia cuocere a fuoco lento fino a quando non inizieranno a formarsi delle piccole bollicine in superficie .





A questo punto gira il pancake e lascialo dorare anche dall’altro lato; quindi prosegui in questo modo fino a esaurire tutta la pastella. Man mano che sono pronti, disponi i pancakes su un piatto, senza sovrapporli per non farli sgonfiare.





Una volta tiepidi, impila i pancakes su un piatto da portata e sistema sulla sommità una noce di burro.





Irrora i pancakes con un filo generoso di sciroppo d’acero, completa con i lamponi freschi , porta in tavola e servi.

Conservazione

I pancakes si conservano in frigo, in un contenitore a chiusura ermetica, per 1-2 giorni massimo.

16 varianti di pancakes

Quella dei pancakes è una ricetta semplice e veloce, che negli ultimi anni ha spopolato ovunque, ben oltre i confini statunitensi, dando vita a numerose varianti: più light, come nel caso dei pancakes senza burro o senza uova, proteici, per una colazione nutriente e adatta agli sportivi, oppure al cioccolato per i più golosoni. Noi te li proponiamo in 16 versioni diverse, una più goduriosa dell’altra.

