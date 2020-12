Quasi un terzo degli italiani ha manifestato nel 2020 sintomi permanenti di depressione, mentre episodi di ansia e senso di oppressione hanno colpito 8 italiani su 10. Il consumo di alcol è raddoppiato, aumentando in modo preoccupante fra i più giovani, mentre l’uso di psicofarmaci vede punte mai registrate prima. 2 italiani su 10 soffrono di insonnia o difficoltà a dormire e quasi altrettanti patiscono una sorta di apatia. La paura di uscire di casa ha contagiato il 70 per 100 delle persone e un 60 per 100 teme di dover sottostare alle restrizioni per un tempo infinito. Donne, giovani e bambini sono i più colpiti da queste nuove forme di disagio psicologico dovute alla pandemia e alle sue conseguenze sociali.

