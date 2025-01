La reunion sul palco: il video

Un momento storico per la musica italiana si è svolto al Forum di Assago, dove Max Pezzali e Mauro Repetto, gli 883, si sono riuniti sul palco per il concerto “Max Forever”. Dopo anni di tensioni, i due artisti si sono abbracciati dopo aver cantato una delle loro hit, creando un’emozione intensa tra i fan. Il video della performance ha rapidamente fatto il giro dei social media, entusiasmando i seguaci del duo.

La reunion degli 883 è stata un evento atteso e sognato dai loro fan storici. Max e Mauro sono tornati a esibirsi insieme, cantando uno dei brani più iconici degli anni ’90, “Nord Sud Ovest Est”, durante l’ultima tappa milanese dell’evento “Max Forever – Questo Forum non è un albergo”. Mauro Repetto ha fatto il suo ingresso sul palco in modo trionfale, danzando accanto a Pezzali, il quale ha cantato con passione. L’abbraccio finale ha segnato un momento toccante, sottolineando la riconciliazione tra i due e commuovendo il pubblico presente.

Tuttavia, il percorso verso questa reunion non è stato privo di difficoltà. Recentemente, sono emerse tensioni tra i due artisti, soprattutto in seguito alla candidatura di Repetto al premio “Sansirino” da parte del Comune di Pavia, riconoscimento legato al suo tour teatrale. I legali di Pezzali avevano espresso preoccupazioni riguardo all’uso del nome degli 883, mentre Pezzali si era mostrato in un post su Instagram con Repetto, chiarendo che le controversie riguardavano aspetti professionali e non il loro legame personale.

Max Pezzali ha affermato che darebbe un Grammy a Mauro, evidenziando che la loro amicizia rimane solida nonostante le disavventure passate. Il gesto del Comune di Pavia di voler premiare Repetto, in riconoscimento della sua carriera e del suo contributo alla visibilità della città, ha alimentato ulteriormente il dibattito. Il momento sul palco ha quindi rappresentato non solo un ritorno musicale ma anche una rinascita di un legame storico, tanto amato dai fan degli 883.