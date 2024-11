La replica di Banco Bpm all’offerta di scambio di Unicredit: ‘Inadeguata’

Il Consiglio di Amministrazione di Banco Bpm ha respinto all’unanimità l’offerta pubblica di scambio presentata da Unicredit, considerandola inadeguata a rappresentare il valore della banca. I membri del cda hanno espresso forti preoccupazioni riguardo agli effetti occupazionali negativi e per le conseguenze sulla flessibilità strategica dell’istituto, che potrebbe trovarsi vincolato dalla ‘passivity rule’ in un periodo caratterizzato da una significativa crescita. Questo regime normativo limita le possibilità di reazione della banca a offerte non desiderate, generando preoccupazioni su come questa situazione potrebbe influenzare lo sviluppo futuro dell’organizzazione.

In attesa di una valutazione formale, che potrebbe arrivare nei prossimi mesi con la pubblicazione del documento relativo all’offerta, il cda ha basato la sua decisione su una breve analisi del comunicato ai sensi dell’articolo 102 del Testo Unico della Finanza (Tuf), tramite il quale è stata annunciata l’offerta. La proposta è stata definita “ostile”, secondo le parole del consigliere Mauro Paoloni, data l’assenza di un accordo preventivo tra le due istituzioni.

Le motivazioni alla base di tale posizione riguardano la necessità di preservare il valore e l’identità di Banco Bpm, che si trova a operare in un contesto molto dinamico. La preoccupazione è accentuata dal rischio di una perdita di posti di lavoro, la quale potrebbe compromettere la stabilità e la reputazione della banca. L’attenzione si concentra quindi non solo sugli aspetti economici dell’offerta, ma anche sulla sua incidenza sociale e sulla sostenibilità del lavoro all’interno dell’istituto.

La risposta di Banco Bpm a questa offerta evidenzia la strategia difensiva che intende adottare di fronte a potenziali tentativi di acquisizione, cercando di mantenere il controllo sulle proprie operazioni e decisioni in un periodo di crescita. Gli effetti di questa offerta sul mercato e sul settore bancario più ampio rimangono da valutare, ma per ora Banco Bpm si oppone fermamente ad essa, sottolineando la sua volontà di rimanere indipendente e resiliente.