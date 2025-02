La Regione Lazio ha fornito una risposta significativa al settore delle cooperative sociali

L’Assessore all’inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, ha partecipato a un evento a Roma organizzato da Unci Lazio, intitolato “I nuovi orizzonti nelle politiche sociali della Regione Lazio. Ruolo e funzioni della Cooperazione Sociale”. Durante il suo intervento, Maselli ha sottolineato l’importanza della cooperazione sociale, definendola strategica per il territorio. Ha evidenziato come la Regione Lazio abbia fornito una risposta significativa alle esigenze delle cooperative sociali, che svolgono quotidianamente un ruolo fondamentale nel garantire servizi essenziali, spesso complessi e delicati. L’obiettivo di queste iniziative è quello di assicurare che nessuno venga lasciato indietro, promuovendo una maggiore inclusione sociale. Maselli ha ribadito l’importanza di collaborare con le cooperative per affrontare le sfide sociali e migliorare la qualità dei servizi offerti. La cooperazione sociale rappresenta un pilastro delle politiche sociali della Regione, fungendo da intermediario tra le istituzioni e i cittadini, nonché tra i diversi attori del territorio. Questo approccio mira a rispondere in modo efficace alle necessità delle persone più vulnerabili e a migliorare la coesione sociale. La Regione si impegna a valorizzare e sostenere il lavoro delle cooperative, riconoscendo il loro apporto fondamentale nel tessuto sociale e comunitario. Questo evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto e riflessione sulle nuove strategie da adottare per il futuro, con l’intento di rafforzare ulteriormente il legame tra le istituzioni e la cooperazione sociale.