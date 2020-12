Sua Maestà la Regina Elisabetta ha un nome in codice ed è in onore ad una grande attrice

Elizabeth Alexandra Mary, diventata poi Sua Maestà la Regina Elisabetta, ha molteplici nomignoli ed un nome in codice, come rivelato nell’ultimo numero di Vanity Fair.

La famiglia dei Windsor ha da sempre una grande passione per i nomignoli, i nomi in codice ed i soprannomi e come mostrato da Netflix nella quarta stagione di The Crown, infatti, sembrerebbe che Lady Diana – alla vigilia delle nozze con Carlo d’Inghilterra – abbia trovato una coppia di gemelli regalatagli da Camilla, con incise le lettere «G» e «F», ovvero le iniziali di «Gladys» e «Fred», i soprannomi che l’erede al trono e la Parker Bowles avevano sempre usato nell’intimità.

E se Carlo è Fred e Camilla è Gladys, la Regina Elisabetta vanta più nickname: Lillibet per i suoi defunti genitori, Sausage (salsicca!) per suo marito e Sharon per le sue guardie del corpo personali.

Filippo che la chiama Salsiccia ha vinto.



La Regina Elisabetta e il Principe Filippo hanno festeggiato 73 anni di matrimonio