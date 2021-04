C.S.I. Italy è in cima al mondo. Nella nuova classifica degli scienziati forensi più citati stilata dall’International Journal of Legal Medicine, sono quattro gli italiani tra i primi 200. E la prima di loro è Cristina Cattaneo, docente di medicina legale all’Università degli Studi di Milano, dove dirige il Labanof (laboratorio di antropologia e odontologia forense). L’esperta – che ha preso parte a tante importanti indagini scientifiche, dall’omicidio di Yara Gambirasio a quello di Elisa Claps – vede all’orizzonte una possibile rinascita per le scienze forensi italiane, a patto che diventi più visibile il loro ruolo sociale.

Professoressa Cattaneo, come interpretare questa classifica?

“È un buon segno: la scienza forense in Italia è sempre stata una specie di Cenerentola molto poco finanziata, e fa piacere che nonostante tutto riusciamo a emergere. Quello dei fondi è un problema anche in Europa: ad esempio l’European Research Council nei suoi bandi non ha la voce “scienze forensi”, e questo è assurdo. Il potenziale della scienza nell’aiutare la giustizia e nel tutelare i diritti umani non è ancora ben compreso. Però ci sono segni che le cose stanno cambiando”.

Quali segni?

“Come editor in chief di Forensic Science International noto che le nostre riviste aumentano come “impact factor”. E la rivista ha aperto sezioni anche sui crimini contro gli animali e contro l’ambiente. Siamo in un momento di sviluppo, però dobbiamo giocarci bene le nostre carte sia con il mondo della giustizia che con il mondo dei diritti umani. Per questo a fine anno con il Labanof e l’Università Statale di Milano (insieme a Fondazione Cariplo, Fondazione Isacchi Samaja e Terres des Hommes) apriremo un museo che racconterà l’importanza sociale delle scienze forensi”

Quali ricerche l’hanno spinta in alto in questa classifica?

“L’identificazione di resti umani, ambito che porta a fare molta ricerca anche per via di nuove sfide su come identificare i corpi dei migranti annegati. E le ricerche a livello microscopico e radiologico per capire come vengono prodotte le lesioni contusive o da armi da fuoco. Questo serve anche per i vivi: ci aiuta a identificare maltrattamenti, ad esempio di bambini. Poi nel Parco del Ticino abbiamo una piccola “body farm” dove facciamo tanta ricerca con botanici e geologi…”

Cosa si fa in una “body farm”?

“Studiamo il modo in cui i corpi e le tracce lasciate su di essi variano nel tempo quando si decompongono in ambienti naturali, e il modo in cui il morto raccoglie i residui degli ambienti in cui è stato. Insieme a questi studi, un altro ambito in cui pubblichiamo sempre di più è la scienza forense applicata alla storia. Abbiamo una collezione di circa 7000 scheletri antichi e insieme agli archeologi applichiamo metodi forensi – come lo studio delle ossa per capire l’intenzionalità delle fratture – per comprendere la violenza nel passato. Ad esempio la violenza sulle donne dall’epoca romana, al medioevo, ad oggi”

Lei ha indagato su alcuni dei gialli più importanti d’Italia. Le viene mai il dubbio che le sue conclusioni possano aver portato le indagini su una pista sbagliata?

“Il dubbio c’è sempre. Capita anche che inizi una ricerca in un modo e poi hai la sensazione di dover aggiustare il tiro perché forse non hai valutato degli elementi. In questo lavoro c’è una costante autocritica di ciò che si fa”.

Cosa ha significato il caso di Yara Gambirasio per la scienza forense italiana?

“Ha aperto una nuova pagina. Ci ha insegnato a cercare l’invisibile sul corpo, per aiutarci a ricostruire dove è stata la vittima. Mentre tamponavamo intorno alle lesioni del corpo, cercando residui dell’arma, abbiamo trovato qualcosa che non ci aspettavamo: particelle di calce. E così abbiamo capito che Yara era stata in un ambiente dove c’era la calce, o comunque che era stata toccata da persone sporche di calce”.

E nel caso Claps cosa le ha dato più soddisfazione?

“Dal punto di vista umano, aver restituito una verità alla madre di Elisa, che seguiva sempre i processi. Dal punto di vista professionale: aver dimostrato con un esperimento che le ciocche di capelli della ragazza non si erano spezzate col tempo, e non erano state tagliate dagli insetti, ma da un paio di forbici (secondo il modus operandi del principale sospettato)”.

Quando nota, su un corpo, dei tentativi di occultamento o di confondere chi indagherà, si sente sfidata?

“Sì, e questo capita sempre più spesso, perché a mano a mano che invecchi ti arrivano casi sempre più interessanti. Sia tentativi di far passare un delitto per una morte naturale, che di non farti trovare il corpo. La nostra sfida scientifica ai criminali, però, a volte è depotenziata dal sistema giudiziario. Ad esempio oggi si fanno sempre meno autopsie: se ne fossero richieste di più, potremmo individuare più delitti ed evitare che i rei, sempre più ingegnosi grazie alle informazioni che trovano sul Web, la facciano franca”.

A che punto è l’identificazione dei migranti morti nei Mediterraneo?

“È un progetto che procede sotto la guida dell’Ufficio del Commissario Straordinario per le Persone Scomparse. Ad oggi gli identificati sono circa 50, ma la cosa non va avanti velocemente perché servono i fondi della Comunità Europea: credo proprio che i Paesi dovrebbero trattare questi morti come tutte le altre vittime di disastri”.

Come nasce la sua curiosità per i meccanismi della vita e della morte?

“Io sono cresciuta in Canada, ma vengo da un paesino del Monferrato, Pontestura, che frequentavo tutte le estati. Quando avevo sette anni morì un mio vicino di casa. Io chiesi: “Ma perché è morto?”, e i miei mi risposero: “Perché ha smesso di respirare”. Una risposta edulcorata, per bambini, che invece di soddisfarmi alimentò ancora di più la mia curiosità”.