La Regina degli Scacchi (nota anche con il titolo originale The Queen’s Gambit) è una serie Netflix che ha stracciato ogni record in pochissimi giorni.

A record-setting 62 million households chose to watch The Queen’s Gambit in its first 28 days, making it Netflix’s biggest scripted limited series to date. pic.twitter.com/TVC3p4i5Bv

La serie con Anya Taylor-Joy nei panni di Elizabeth ‘Beth’ Harmon è in realtà una miniserie (anche se ora si rumoreggia di una seconda stagione) ed è arrivata nella Top10 di ben 92 paesi e al primo posto di 63.

Il romanzo da cui si basa è nella lista dei bestseller del New York Time dopo 37 anni la sua uscita, mentre su Google la ricerca ‘come si gioca a scacchi?’ ha raggiunto il picco degli ultimi 9 anni.

Una serie all’apparenza perfetta (che io ho guardato e amato) ma che in realtà contiene un errore (un po’ come la quarta stagione di The Crown) di errore temporale. A notarlo è stato un fan.

Ecco:

I was watching The Queen’s Gambit last night on Netflix, fantastic show by the way, and of course I noticed this spinner rack immediately. This scene is supposed to take place in 1963 but I see Avengers, Deathstoke and Spider-man comics from the 80s and 90s there! pic.twitter.com/e7riTIVEBV

