La Regina Camilla sta male, annullati tutti gli impegni ufficiali, preoccupazione in famiglia: cosa sta succedendo?

La Regina Camilla ha annullato alcuni impegni istituzionali a causa di un’infezione toracica, come comunicato da Buckingham Palace. Su consiglio dei medici, la sovrana dovrà osservare un breve periodo di riposo, ma ha espresso la speranza di poter partecipare agli eventi previsti per il fine settimana. Questa notizia ha suscitato l’attenzione del pubblico e del primo ministro britannico, Keir Starmer, il quale ha augurato una pronta guarigione alla Regina tramite i social media.

Camilla, di 77 anni, è stata costretta a rinunciare a diversi eventi ufficiali. Tra questi, la commemorazione annuale al Field of Remembrance all’Abbazia di Westminster, programmata per il 7 novembre, evento che sarà presieduto dalla Duchessa di Gloucester in sua assenza. Non parteciperà neppure al ricevimento a Buckingham Palace per celebrare gli atleti olimpici e paralimpici, che sarà ospitato dal Re Carlo. È noto che la Regina è tornata nel Regno Unito mercoledì scorso dopo un viaggio in Australia e nelle isole Samoa, dove ha partecipato a un summit del Commonwealth, e ha fatto una breve sosta in India durante il ritorno.

Le condizioni della Regina non sono considerate gravi, suggerendo che si tratti di un virus non particolarmente aggressivo. Tuttavia, per garantire una pronta guarigione, i medici hanno raccomandato un periodo di completo riposo. Buckingham Palace ha confermato ufficialmente che “Sua Maestà la Regina è attualmente malata a causa di un’infezione toracica” e che, con rammarico, ha dovuto ritirarsi dai suoi impegni settimanali, ma spera di riprendersi in tempo per le celebrazioni del fine settimana.

La salute della Regina sarà monitorata attentamente nei giorni a venire, poiché gli eventi commemorativi sono significativi nel calendario britannico e la sua presenza è sempre attesa. La comunità e i membri della famiglia reale stanno seguendo la situazione con attenzione, mostrando solidarietà alla Regina in questo momento difficile. Si spera che Camilla possa presto tornare in forma, continuando a svolgere il suo ruolo istituzionale e a mantenere il legame con i cittadini britannici. Con il supporto di medici e familiari, ci si attende una rapida ripresa per la sovrana.