I concorrenti del Grande Fratello Vip non possono parlare esplicitamente di sess0 (almeno durante il giorno), non possono citare marchi e brand famosi (che non siano quelli degli sponsor), non possono parlare di politica e neanche dell’AresGate che è purtroppo morto sul nascere nel giro di un giorno. Un altro argomento off limits a quanto pare è quello del periodo che hanno passato i vipponi poco prima di entrare nella Casa, quando sono stati messi in isolamento in albergo.

Nella giornata di ieri a quanto pare quei giorni sono stati di nuovo citati ed un’autrice del Grande Fratello Vip, visibilmente irritata, ha preso possesso del microfono della regia ed ha bacchettato tutti i concorrenti.

“Ragazzi non interessa al pubblico sapere dell’albergo e di come era organizzata la vita prima dell’ingresso qua dentro. Vi era stato detto”.

Al pubblico invece ciò che è successo in albergo potrebbe interessare perché è proprio lì che Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi si sono incontrati di nascosto ed hanno parlato (facendo presumibilmente outing) a Massimiliano Morra.

Perché farli tacere?