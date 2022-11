La regia del GF Vip non censura due scene: “Si è visto tutto”

Il Grande Fratello Vip è una macchina che non si ferma mai, centinaia di persone lavorano al programma 24 ore al giorno per mesi. Non solo autori e psicologi che seguono e supportano tutti i gieffini dal confessionale, ma dietro a questo reality anche una regia attentissima a catturare il meglio di ogni momento e a cambiare inquadratura ogni volta che la situazione lo richiede (anche per evitare di mostrare momenti troppo imbarazzanti di alcuni vipponi). Martedì notte però alla regia è sfuggito qualcosa. Giaele De Donà stava dormendo e la vestaglia si è aperta un po’ troppo…

La regia e l’inquadratura su Patrizia Rossetti.

Ieri sera i concorrenti del GF Vip stavano giocando ad obbligo o verità e a Patrizia Rossetti è toccato un bigliettino molto particolare: “Devo scambiarmi i vestiti con il ragazzo che ho alla mia destra. Quindi devo dare i miei vestiti ad Alberto e lui mi deve dare i suoi. No, non devo farlo con Pamela, qui parla al maschile e dice alla mia destra quindi l’obbligo è con Alberto. Vabbè dai si può fare andiamo di là a cambiarci“.

De Pisis e la Rossetti sono andati nel giardino interno della casa del GF Vip e si sono scambiati i vestiti. La conduttrice non si è fatta problemi a cambiarsi davanti al coinquilino, peccato che la regia abbia inquadrato tutto e che lei sotto la maglietta non avesse nulla. Ovviamente non c’è niente di scandaloso e viene solo da dire che Patrizia ha davvero un fisico invidiabile!

ALLA REGIA IL FATTO CHE PATRIZIA FOSSE SENZA REGGISENO NON INTERESSAVA AHAHAHA#gfvip — franci🧃; ciupita era (@citengoate) November 2, 2022

Patrizia dimenticandosi di essere in diretta AIUTO 💀#gfvip — Team Black -Queen~Stryse /Ekkan Era (@Kat82131855) November 2, 2022

Non solo cambi di vestiti, Patty Lipsticks ha pescato anche un obbligo al bacio. La regina delle televendite ha dovuto baciare Attilio Romita e (a differenza di altri gieffini più pesanti) non si è fatta problemi a stare al gioco…