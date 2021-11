Tra i momenti più iconici della diretta di Mediaset Extra ci sono tutti gli errori della regia del Grande Fratello Vip. Come dimenticare Alessia Prete del GF 15 ripresa in bagno, o la signora Roberta, che da ospite di Fuori dal Coro si è ritrovata gieffina inconsapevole per mezz’ora.

Ieri sera dalla regia del GF Vip hanno mandato in onda le immagini di Jessica Selassié in confessionale. Mentre c’erano Manila Nazzaro e Francesca Cipriani intente a truccasi, all’improvviso è apparsa la sorella di Lulù. Nei pochi secondi trasmessi abbiamo sentito la principessa mentre faceva una richiesta moto particolare.

“Mi servirebbe subito una pasticca e non me l’avete più mandata. Siccome mi serve urgente, perché sto male. Che pasticca? Si tratta del Pursennid (intestino pigro) per andare in bagno. Sto malissimo, ditegli che sto male davvero ho i crampi”.

Dammi retta Jess, queste funzionano sempre…



La regia che inquadra Jessica in confessionale mentre chiede una pasticca per farla andare in bagno 💀 pic.twitter.com/8au9gOtGek — trashtvstellare (@trashtvstellare) November 6, 2021

La regia che si sbaglia e fa vedere jessica in confessionale che chiede le pasticche per andare in bagno 😂

Povera Jess #gfvip — Francy (@Francy11412804) November 6, 2021

Mentre guardavo la diretta è andato in onda il confessionale…c’era Jessica che voleva la pastiglia per andare in bagno…#gfvip — Marianna (@muffetta1) November 6, 2021

Non soltanto Jessica: la regia ha anche trasmesso un confessionale di Jo Squillo.

Quest’anno sul 55 abbiamo visto per pochi secondi anche un confessionale di Jo Squillo. In quell’occasione l’ex gieffina ha bacchettato Soleil Sorge: “Le ho detto che ha sbagliato ieri sera. Ma è giusto far notare gli errori no? Cioè anche io quando sbaglio ho mia sorella, come dire… che non mi fa sconti. Non mi fa sconti davvero e io lei la vedo ancora“.

Ma errori a parte, ho una richiesta per la regia del GF Vip: vogliamo più attenzione sulle docce di Davide e Aldo, grazie.