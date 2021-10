Il Grande Fratello Vip è una macchina complessa, forse la più complicata di tutta la tv italiana. Dieto a questo reality lavorano 24 ore su 24 centinaia di persone e ogni tanto l’errore umano capita (e incuriosisce anche i telespettatori). Negli anni la regia della trasmissione ha mandato in onda (più volte) per errore le immagini del bagno, al GF Vip 5 addirittura abbiamo visto la signora Roberta, un’anziana che da lì a poco sarebbe dovuta intervenire a Fuori dal Coro, su Rete 4.

Ieri pomeriggio mentre nella sala Soleil Sorge chiedeva scusa ad Ainett Stephens, Samy Youssef e Raffaella Fico che l’avevano accusata di razzismo, Jo Squillo è stata chiamata in confessionale. Su ‘regia 2’ per circa dieci secondi sono andate in onda le immagini della cantante a colloquio con gli autori del programma. La gieffina ha spiegato agli autori perché poco prima ha raggiunto la Sorge in camera per parlare della polemica che la riguarda: “Le ho detto che ha sbagliato ieri sera. Ma è giusto far notare gli errori no? Cioè anche io quando sbaglio ho mia sorella, come dire… che non mi fa sconti. Non mi fa sconti davvero e io lei la vedo ancora…“. Niente di grave o strano, visto che sono più o meno le stesse cose che Jo Squillo ha detto anche in faccia a Soleil.

In ogni caso nulla di compromettente o lontanamente paragonabile all’errore di un anno fa…

Jo Squillo, la regia trasmette in diretta il suo confessionale.

Non la regia che si sbaglia e manda in onda Jo Squillo nel confessionale ✈️ #GFVIP pic.twitter.com/RzMhbcv1hA — trashtvstellare (@trashtvstellare) September 30, 2021

Ma sbaglio o stavamo vedendo in regia 2 Jo in confessionale??? #gfvip — Cristina10GG (@cri10cri) September 30, 2021