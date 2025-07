La Reggiana ingaggia Tavsan: un nuovo attaccante per la squadra

La Reggiana sta attivamente lavorando per potenziare la propria squadra in vista della prossima stagione. Recentemente, ha ufficializzato l’arrivo dell’ala olandese Elayis Tavsan, che si unisce al club emiliano con un prestito dal Verona.

Tavsan, 24 anni, proviene da una stagione con il Cesena, dove ha collezionato 28 presenze e segnato quattro reti. Questo trasferimento segna un passo importante per la squadra granata, che mira a rinforzare la propria offensiva.

In aggiunta a questa operazione, la Reggiana continua a seguire Matteo Rover, un attaccante di 26 anni del Südtirol. Rover, che è una figura di spicco nel suo attuale club, ha trascorso sei stagioni in maglia biancorossa e le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione della dirigenza granata anche in passato. La questione si sta sviluppando con interesse, mentre la Reggiana cerca di affinare ulteriormente il suo repertorio di attaccanti per la nuova stagione.