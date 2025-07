La Red Bull cambia rotta: Horner sostituito da Mekies

La Formula 1 sta vivendo un periodo di grandi cambiamenti, con eventi che stanno trasformando il panorama attuale. Un importante sviluppo è rappresentato dalla partenza di Christian Horner dalla Red Bull, un passaggio che segna una nuova era per il team austriaco, noto per il suo dominio negli ultimi vent’anni.

La Red Bull, che ha raggiunto notevoli successi, tra cui i trionfi di Max Verstappen, si trova ora a riorganizzarsi dopo tensioni interne che hanno compromesso la stabilità del management. Questo momento di transizione è particolarmente significativo in vista dei nuovi regolamenti previsti per il 2026.

In casa Ferrari, la situazione non è delle migliori. La monoposto SF-25 ha deluso le aspettative, alimentando un clima di incertezza sotto la guida di Fred Vasseur. I risultati mancati e le domande sul futuro di Lewis Hamilton rendono il contesto difficile, accentuando le pressioni su Laurent Mekies, ora al centro della scena.

Laurent Mekies ha preso ufficialmente il comando della Red Bull come team principal e CEO. Ex direttore sportivo della Ferrari, Mekies ha debuttato a Silverstone durante un Filming Day con la RB21. La sua missione è chiara: mantenere e sviluppare i risultati ottenuti, massimizzando il potenziale dei talenti già presenti nel team.

Mekies ha dichiarato di considerare un grande privilegio lavorare per una squadra di eccellenza, promettendo di fornire gli strumenti necessari per continuare a eccellere. Tuttavia, la sua nomina ha sollevato scetticismi, considerando l’impatto significativo che Horner ha avuto sul team. Con sfide imminenti e la necessità di mantenere stelle come Verstappen, Mekies si trova di fronte alla prova più grande della sua carriera.